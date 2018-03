OPPVASK: Avsløringen om misbruk av personopplysninger har opprørt mange. Foto: Noah Berger / TT / NTB Scanpix

Facebook-skandalen: Analyseselskap må gi innsyn

Publisert: 23.03.18 21:09

LONDON (VG) Cambridge Analytica må gi datatilsynet tilgang til alle papirer, etter mistanken om misbruk av 50 millioner Facebook-brukeres personopplysninger.

Etter stort press fra myndigheter og politikere både i Europa og USA, møtte datatilsynet i Storbritannia det skandalerammede analyseselskapet Cambridge Analytica (CA) i retten fredag i London, for å avgjøre om myndighetene skal få innsyn i selskapets data. Etter mange timers høring, bestemte dommeren at selskapet må dele sine papirer med myndighetene.

Analyseselskapets advokater kjempet hardt for å unngå å måtte åpne opp for innsyn, og argumenterte for at CA har blitt «urettferdig karakteristert» og at varseleren Christopher Wylies dokumentasjon må sees på med en «betydelig grad av varsomhet», ifølge Channel 4s reporter på stedet.

EU kritiserer USA

Cambridge Analytica , som bisto Donald Trumps valgkamp, anklages for å ha misbrukt informasjon om millioner av Facebook-brukere under det amerikanske valget.

Den permitterte CA-sjefen Alexander Nix har selv sagt i skjulte opptak at CA har vært innblandet i over 200 valg rundt i verden.

Når VG besøker det omdiskuterte analyseselskapets lokaler sentralt i London, blir vi høflig avvist av resepsjonisten med beskjed om at selskapet ikke tar imot besøk fra noen nå.

Avsløringene om Cambridge Analyticas mildt sagt utradisjonelle arbeidsmåter har fått enorme konsekvenser, og har ledet til at Facebook, en av verdens aller største teknologiselskaper, opplevde et fall i aksjene på ti prosent mandag og tirsdag denne uken.

Dekkede vinduer

Cambridge Analytica holder til i andre og tredje etasje av en høy glassbygning ved Covent Garden, med persiennene nede i samtlige av kontorvinduene. Slik har det vært hele denne uken, forteller fotografer fra nyhetsbyrået AFP til VG.

Fra utsiden er det mulig å skimte tusjskrift på innsiden av ett av vinduene : En pil mellom ordene «data» og «digital» og videre til «forskrifter» , noe som må sies å være essensen av selskapets problemer nå.

Briter som går forbi lokalene, er likevel ikke særlig bekymret for personvernet sitt på sosiale media.

– Er det ikke slik med all markedsføring nå, da? Jeg jobber selv i bransjen, og å arbeide målrettet for å kartlegge brukere, slik at man kan påvirke dem på vegne av en klient, er vel sånn det fungerer, sant?, sier Rick Esgate (35) og trekker på skuldrene.

Nye varslere står frem

Mens kjennelsen først kom sent fredag kveld, stod nok en tidligere ansatt i Cambridge Analytica frem i The Guardian . Den tidligere redaktøren Brittany Kaiser hevder at selskapet også gjorde arbeid for Leave-kampanjen før Brexit-avstemningen.

Facebookskandalen ble også et tema på EUs toppmøte torsdag kveld, på initiativ fra Frankrikes president Emmanuel Macron. EU-kommisær Vera Jourova sa fra Brussel at USAs personvern er «svakere» enn EUs, og at de ønsker å se «en mer robust og pålitelig lovgivning fra amerikanerne», ifølge BBC.

Prostituerte og eks-spioner

Cambridge Analyticas leder, Alexander Nix, er nå permittert, etter at britiske Channel 4 ved hjelp av skjult kamera avslørte at han skrøt på seg å bruke skitne triks for å påvirke valgresultater verden over. Sex-skandaler, såkalte honningfeller med prostituerte som lokkemat, utspekulert bruk av eks-spioner og fabrikering av falske nyheter for å skremme folk var bare noe av det han tilbø sine kunder for å vinne opinionen og valg, kommer det frem av kanalens opptak. Cambridge Analytica ble grunnlagt i 2013 av forretningsmannen Robert Mercer og den kontroversielle Breitbart-sjefen Steve Bannon. Hensikten var å drive med amerikansk politikk fra kontorene i London, New York og Washington D.C.