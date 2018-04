Hvite Hjelmer: Over 70 drept i påstått kjemisk angrep i Syria

Hege Wallenius

NTB

Publisert: 08.04.18 07:37 Oppdatert: 08.04.18 07:52

UTENRIKS 2018-04-08T05:37:19Z

Ifølge foreløpige rapporter skal minst 70 personer være drept i det som hevdes å ha vært et kjemisk angrep mot Douma i Øst-Ghouta i Syria lørdag.

Det melder hjelpeorganisasjonen Hvite Hjelmer på Twitter natt til søndag.

Det amerikanske utenriksdepartementet opplyser at det antas at minst 40 personer er drept, men at antallet kan være langt høyere, melder BBC .

USA fordømmer samtidig angrepet , som hevdes å ha vært et kjemisk angrep. De mener også Russland til en viss grad er ansvarlig.

– Assads regime og dets støttespillere må holdes ansvarlige, og nye angrep må hindres øyeblikkelig, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Videre heter det at Russland med sin urokkelige støtte til regimet, til sjuende og sist er ansvarlige for de brutale angrepene.

– Russlands beskyttelse av regimet og deres manglende evne til å stanse bruken av kjemiske våpen i Syria gjør at man stiller spørsmål med deres forpliktelse til å finne en løsning, sier talspersonen Heather Nauert.

Statlige syriske medier benektet lørdag at de hadde benyttet seg av kjemiske våpen i Douma, den siste opprørskontrollerte lommen i Øst-Ghouta.

Fredag innledet syriske soldater en ny bakkeoffensiv mot byen etter at forhandlinger mellom regimestøttende Russland og opprørsgruppa Jaish al-Islam, som har tusenvis av krigere i Douma, hadde brutt sammen.

Dagen etterpå kom det meldinger fra eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) om luftangrep hadde truffet de nordlige utkantene av byen, og at flere personer «kveles og sliter med pusteproblemer», uten at de kunne spesifisere årsaken.

