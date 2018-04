LANG ERFARING: Ditte Dyreborg forteller at hun har hatt ubåter som fagfelt siden den kalde krigen. Foto: Jesper Stormly Hansen, Ekstra Bladet

Ubåtekspert avviser Madsens forklaring

Publisert: 03.04.18 11:19 Oppdatert: 03.04.18 12:03

UTENRIKS 2018-04-03T09:19:02Z

KØBENHAVNS BYRET (VG) Kapteinløytnant Ditte Dyreborg er blant Danmarks fremste ubåteksperter. Hun mener ikke Kim Wall (30) døde som følge av utstøtningsgass, slik Peter Madsen (47) har forklart.

– Hvis forklaringen er at det har vært kullos- eller CO2-forgiftning, ville man funnet målbare rester, men vi kunne ikke finne noen spor. At det var gått et par måneder, spiller ingen rolle, for luften i ubåten var ikke skiftet i mellomtiden, sier Dyreborg.

Hun har en lang fortid i det danske sjøforsvaret. I retten forklarer hun at ubåter har vært hennes fagområde siden den kalde krigen.

– Jeg kom inn i denne saken fra første dag, da ubåten var savnet. Jeg ble bedt om å slippe alt jeg hadde i hendene, fordi det var en savnet ubåt som formodentlig var senket, sier hun.

Rapport: Ikke eksos eller CO2

Siden «UC3 Nautilus» ble hevet opp på land i august i fjor , har kapteinløytnanten gjort omfattende undersøkelser av den. På bakgrunn av undersøkelsene har hun utarbeidet en over 300 sider lang rapport.

Rapporten sår på flere punkter tvil om Madsens forklaring, som han første gang presenterte 14. oktober, over to måneder etter at Wall døde på ubåten.

– Hva betyr det tidsrommet for undersøkelsene? spør aktor Jakob Buch-Jepsen.

– Det betyr ikke noe som helst. Det er fremdeles den samme luften som er i ubåten, for vi har ikke luftet den. Det var hverken eksos eller CO2 der, sier Dyreborg.

Ekspert: Umulig å kommunisere

Videre slår rapporten fast at det godt kan oppstå undertrykk i ubåten slik Madsen har forklart . Dersom det skjer, vil det ikke være mulig å åpne luken fra utsiden, mener kapteinløytnanten.

– På grunn av undertrykket vil det allerede etter et minutt kreve at han kan løfte 525 kilo pluss lukens egen vekt, sier hun.

– Og hvor lang tid tar det før undertrykket utliknes? vil aktor vite.

– Det vil ta veldig lang tid. Jeg vet ikke nøyaktig hvor lang tid, for vi har ikke gjort slike undersøkelser på «Nautilus», sier hun.

Selv har Madsen forklart at han omsider fikk tårnluken opp fordi motoren ble slått av, men at Wall allerede var død.

– Peter Madsen har forklart at det kan ha vært Kim Wall som skrudde av motorene. Når man ikke har kjennskap til en slik ubåt – er det mulig? spør aktor

– Det vil jeg ikke mene, sier Dyreborg, som samtidig avviser at det er mulig å rope til hverandre gjennom en lukket tårnluke, slik Madsen har forklart.

I rapporten heter det også at gassene som i verste fall kan støtes ut fra motoren og inn i ubåten, trolig ikke vil kunne sette noen i livsfare. Imidlertid trekkes sprengte trommehinner, varmeskader og rødt utslett på huden frem som mulige konsekvenser.

For øvrig peker rapporten på syv forskjellige bevis for at ubåten er senket med vilje, noe Madsen også selv har erkjent.

Sår tvil om Dyreborgs habilitet

Da Madsen fortsatte sin forklaring 28. mars, dagen før byretten tok påskeferie, stilte hans forsvarer Betina Hald Engmark flere spørsmål om Madsens forhold til Dyreborg.

Madsen trakk frem at de to hadde kontakt allerede da han bygde sin første ubåt i 2002. Ifølge Madsen var Dyreborg negativt innstilt til hans ubåtprosjekter.

Dyreborg selv bekrefter kontakten i retten tirsdag.

– Det var Peter Madsens første ubåt «Freja». Jeg kunne ikke godkjenne ubåten den gangen. Det var flere forhold som gjorde at jeg ikke kunne stå inne for det, sier hun.

Madsen har dessuten vært kritisk til at Dyreborgs rapport i stor grad baserer seg på en slags håndbok om «UC3 Nautilus» som Madsen selv hevder ikke å ha kjennskap til.

Dyreborg hevder imidlertid at håndboken er skrevet av ubåtnavigatør og tidligere vitne i saken Steen Lorch, sammen med Madsen selv.