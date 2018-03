1 av 9 TOPPMØTE: Nord-Koreas leder Kim Jong Un smiler under et møte med Kinas President Xi Jinping (ikke synlig i bildet) under det uoffisielle besøket til Kina fra søndag til mandag. KCNA / X02538

Eksperter om Kim Jong-uns Kina-besøk: Reaksjon på lang tids amerikansk press

Publisert: 28.03.18 12:50 Oppdatert: 28.03.18 13:59

Kim Jong-un og Xi Jinping har mye å snakke om, sier tidligere NUPI-sjef, Sverre Lodgård.

Kinesiske myndigheter bekreftet onsdag at Nord-Koreas leder, Kim Jong-un , har vært på et tre dager langt uoffisielt besøk i Beijing .

Det er godt nytt for regionen, at kommunikasjonen mellom de to er bedre, sier NUPI-sjef Sverre Lodgård til VG.

– -Xi og Kim har mye å snakke om. Xi kan dele opplysninger fra sine samtaler med Trump og Kim kan informere om samtalene mellom Nord- og Sør-Korea, sier Lodgård til VG.

Han sier Nord-Koreas fremste mål er å sikre landet og regimet.

– I dag er atomvåpen deres garanti for det, og dersom de fjernes må det erstattes sikkerhetsgarantier fra USA. Det er godt nytt at kommunikasjonen med Nord-Korea blir bedre. Og Xi har sagt ja til å besøke Pyongyang. Kina ønsker en fredelig løsning på konflikten og å få USA lengst mulig bort fra Kina. Nord-Korea har vært en buffer som har holdt USA på avstand, sier Lodegaard.

-Nord- og Sør-Korea skal møtes i den demilitariserte sonen mellom landene i April. Men om toppmøtet mellom USA og Nord-Korea blir noe av, er mer usikkert. En Twitter-melding på en kveld, er ingen adekvat måte å annonsere et slikt møte på. Den amerikanske administrasjonen er ganske kaotisk og uforutsigbar, sier han.

USAs president Donald Trump, roste onsdag formiddag norsk tid besøket, i en melding på presidentens Twitter-konto.

– I mange år og gjennom mange regjeringer, sa alle at det ikke engang var den minste sjanse for fred og nedrustning på Koreahalvøya. Nå er det en god sjanse for at Kim Jong-un vil gjøre det som er rett for hans folk og for menneskeheten, ser fram til møtet vårt, skriver Trump.

Møtet mellom Kim og Xi, har trolig kommet istand som en reaksjon på lang tids amerikansk press, sier Andreas Bøje Forsby, forsker ved Nordisk Institutt for Asiastudier ved Københavns universitet.

– Jeg tror Kim-regimet er blitt bevisste på at dersom de ikke får et tett partnerskap med Kina, så står de veldig alene. De kan bli tvunget til å la seg diktere av amerikanske krav for forhandlingene hvis ikke de har en alliert i Kina, sier Andreas Bøje Forsby til NTB.

Han tror sanksjonene mot Nord-Korea har fungert.

I pressemeldingene fra kinesiske myndigheter heter det at Nord-Korea er åpen for nedrustning. Men de to statslederne må også ha snakket om de dårlige levekårene innad i Nord-Korea, mener Lodgaard.

– Nord-Koreas strategi fra 2013 har to spor: Det ene er sikkerhet gjennom kjernefysisk gjengjeldelse og det andre er bedre levekår for befolkningen. I sin nyttårstale sa Kim at atomprogrammet er fullført, så nå er det tid for å bedre levekårene. Jeg antar at dette har vært et viktig anliggende for Kim, og at de har drøftet hvilke muligheter toppmøtediplomatiet kan skape, sier han.

Nord-Koreas deltakelse i OL i Sør-Korea og samtaler med USA , kan ha bidratt til å skape et inntrykk av at Kina var satt til side. Men Kims besøk i Beijing understreker at Nord-Korea trenger Kina, skriver NTB.

– De begge har sannsynligvis konkludert med at en forverring i forholdet mellom landene vil være farlig, sier Bonnie Glaser ved Center for Strategic and International Studies i Washington til nyhetsbyrået.