1 av 4 KONTRASTENES ØY: Kanariøyene har mye å by på, mener Bente Storsveen Åkervall. Dette er fra en av øyas mest populære strender, Amadores-stranden. Espen Braata

Gran Canaria-redaktør ut mot ordet «Granka»: – Verbalt lavmål

UTENRIKS 2018-12-29T19:13:49Z

Å bruke «Granka» om Gran Canaria er respektløst og nedsettende, mener redaktør av øyas største norskspråklige avis. – En besteborgerlig, snobbete måte å angripe temaet på, kontrer Svein Østvik.

Publisert: 29.12.18 20:13 Oppdatert: 29.12.18 20:35

Kanariøyene er et populært reisemål blant nordmenn. Så populært at en av øyene, Gran Canaria , har fått sitt eget navn blant norske turister: «Granka».

Ikke alle er like fornøyde med det tilnavnet. Bente Storsveen Åkervall, redaktør av den største norskspråklige avisen på Kanariøyene, tar et oppgjør med bruken av Granka i en lederartikkel .

Å bruke ordet er «respektløst» og et «verbalt lavmål», mener hun.

– Jeg mener oppriktig et det er et grusomt navn. Det er med på å gjøre Gran Canaria til et harry-sted, sier Åkervall til VG.

Redaktøren sier at hun oppfatter bruken som nedsettende.

– Det gir litt assosiasjoner til Charter-Svein og den typen turisme, sier hun.

«Å kalle denne vakre øya for Granka er som å bli mørbanka i en verbal slåsskamp. Ikke bare høres det respektløst ut, men den som åpent går ut i sosiale mediene eller den reelle verden, for den sakens skyld og proklamerer at han skal reise til Granka, må jo totalt ha mistet selvrespekten? For de av oss som sliter med at den norske kolonien på sørsiden av øya har fått et ufortjent «Harry-stempel», kan umulig tro at tilnavnet Granka vil foredle det omdømmet?» skriver Åkervall i lederen.

Denne Gran Canaria-nattklubben oser sex:

Svein Østvik (57), som ble kjent gjennom TV3-serien «Charterfeber», reagerer på utspillene fra Åkervall.

– Ofte er det selvhøytidlighet som ødelegger mye for oss mennesker, og hun er vel selvhøytidlig da? Og så er det jo litt spesielt at hun assosierer ordet med meg, som aldri noen gang har brukt ordet «Granka». Men jeg skjønner uansett ikke hva som skal være så farlig med å kalle Gran Canaria for «Granka». Noen liker å være et sted der folk kan være folk, og at man ikke må leve opp til andres forventninger - og det er vel det hun mener med de negative assosiasjonene, sier Østvik til VG.

Han mener redaktøren forsøker å opphøye stedet.

– Hun burde helle tenke at dette er et sted for vanlige folk som har råd til å reise på tur. Det er ikke alle som har råd til å reise til flotte, eksotiske, dyre ferier. Jeg synes det er en besteborgerlig, snobbete måte å angripe temaet på.

– Hva synes du om at hun i den sammenhengen drar inn ditt navn?

– Jeg har opplevd verre ting enn at en litt snobbete dame forsøker å rakke ned på meg, sier han.

Positive sider

Åkervall vil heller fremheve det positive ved ferieøya.

– Den har så mye annet å by på. På Gran Canaria har du alle typer mennesker. Eldre, eller de som lider av allergier og sykdommer, kan bli bedre av klimaet, sier hun.

Åkervall trekker også frem øyas rike kulturliv. «Granka» synes hun gir assosiasjoner til en negativ type turisme.

– Man har laget en prototyp av han som reiser til Gran Canaria med ølmagen hengende utenfor buksen. Det fleste som bruker ordet, bruker det negativt, sier redaktøren.

Denne stereotypien mener hun blir forsterket av mediene.

– Det er på tide med en stor debatt. Ikke bare om «Granka», men om hva Gran Canaria er. Det er en øy med en hel masse å by på, som har masse kultur, sier Åkervall.

Husker du norske Gunn, som ble kalt «Verdens heteste brannkvinne»?

– En forkortelse

I desember publiserte internettportalen Finn en reklamefilm, der en familie danser ved bassengkanten og synger «Granka, Granka, Granka».

Terje Berge, kommersiell direktør i Finn reise, forbinder ikke ordet med noe negativt.

– Ingen på teamet vårt hadde noen negative følelse for det. Det er jo mange som bruker det, sier han.

Han sier at Granka bare er en forkortelse for Gran Canaria.

– Det er et ungdommelig uttrykk, akkurat som at mange omtaler Mallorca som Mallis og Barcelona som Barca, sier Berge.

Han understreket at Finn ikke har ment å støte noen med bruken av forkortelsen.