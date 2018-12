AMPERT: Tirsdagens møte utviklet seg til krangel mellom president Trump, Chuck Schumer og Nancy Pelosi. Foto: KEVIN LAMARQUE / X00157

Heftig krangel med demokrater for åpent kamera: Trump truer med «shutdown»

2018-12-11

Et møte på Det ovale kontor ble en amper affære tirsdag, ettersom president Trump sliter med støtte til den beryktede Mexico-muren.

11.12.18

I det nettavisen Politico beskriver som «17 flaue og intense minutter» gikk krangelen høylytt mellom president Trump og demokratenes leder i Senatet Chuck Schumer og Nancy Pelosi, partiets leder i Representantenes hus.

Trump truer nå med en såkalt «shutdown» av offentlige etater, dersom han ikke får det som han vil. Noe som innebærer at store deler av statsadministrasjonen stenger og de ansatte blir permittert.

Ukomfortabel stemning

Møtet skal ha startet med en hyggelig tone mellom de tre politikerne, før ting etter hvert kom ut av kontroll, og Trump fremsatte truslene, skriver The Washington Post .

– Folk i dette landet vil ikke ha kriminelle, mennesker med mange problemer, og narkotika inn i landet, sa Trump til Schumer og Pelosi, under møtet tirsdag.

– Jeg er stolt av å stenge regjeringen av hensyn til sikkerheten ved grensen.

Presidentens tusler skal ha ført til krangling for åpent kamera, med hevede stemmer og pekende fingre, mellom de tre politikerne.

Schumer skal blant annet ha beskyldt Trump for å ha et «raserianfall», og med en belærende tone skal han ha sagt at «Valg har konsekvenser, Mr. President».

På tross av gjentatte oppfordringer fra Pelosi om å ta diskusjonen et annet sted enn foran kameralinsene, skal kranglingen ha fortsatt foran sjokkerte reportere.

Ifølge Politico skal alle tre ha sett ukomfortable ut under deler av møtet, og under sine tilsvar til Trumps tirade skal Schumer og Pelosi ha unngått øyekontakt med presidenten.

Møtet var i utgangspunktet tiltenkt som et forsøk på å komme til en enighet om finansieringen av Trumps grensemur mot sør, og i et forsøk på å unngå en eventuell «shutdown». Dette gikk imidlertid ikke etter planen, og politikerne kom ikke til enighet.

40 milliarder til grensemur blant kravene

Trump har nå gikk demokratene en frist til 21. desember på å gå med på kravene, som blant annet innebærer at det blir bevilget 40 milliarder kroner til grensemuren.

I tillegg står et ønske om å få slutt på snakket om straffereaksjoner mot Saudi-Arabia etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi , på presidentens liste over krav.

– Landet har ikke råd til en Trump-shutdown. Presidenten vet godt at forslaget hans om muren ikke har nok stemmer til å bli vedtatt i Representantenes hus og Senatet, sa Pelosi og Schumer i en felles uttalelse i etterkant av møtet.

Presidentens partikollegaer har gjort det klart at han selv må komme til enighet med demokratene, ettersom de ellers ikke vil greie å mønstre flertall for noe budsjettvedtak, skriver NTB.

Sist en amerikanske president stengte det offentlige var i 2013, da i 16 dager. Dette kostet ifølge en analyse fra Standard & Poor den amerikanske staten over 200 milliarder kroner.