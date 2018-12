HOTELLET: Norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) bodde her før de satte kurs mot Atlas-fjellene. Foto: Helge Mikalsen, VG

Her bodde Maren og Louisa: En uke senere er tre menn mistenkt for dobbeltdrap

UTENRIKS 2018-12-18T20:12:04Z

MARRAKECH (VG) 11. desember sjekket Maren og Louisa ut av dette hotellet og satte kursen mot Atlas-fjellene. En uke senere var en stor drapsetterforskning igangsatt.

Publisert: 18.12.18 21:12 Oppdatert: 18.12.18 21:58

9. desember reiste norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) til Marokko . Planen var en måneds ryggsekkferie i landet.

Før de to kvinnene satte kursen mot fjellheimen, sjekket de inn på et billig hotell i storbyen Marrakech.

– De skulle til fjellene

Hotellet ligger i et trangt smug like ved den kjente attraksjonen Jemaa el-Fnaa. Bønnerop ljomer gjennom de små trange brosteinsgatene, da VG besøker området.

Det ligger like ved en handlegate som bugner av små butikker og gaterestauranter.

VG møter Faouzi og Faizal som jobber ved hotellet. De husker de to kvinnene som ifølge dem overnattet hos dem fra 10. til 11. desember.

– De skulle til fjellene i Toukbal, sier Faizal, som forteller at de to kvinnene byttet om til fjellklær før de satte kursen mot fjellene.

Brutal vold

Søndag 16. desember hadde de to kvinnene satt opp telt ved en fjellsti i Atlas-fjellene, like ved mausoleet Sidi Chamharouch. Fjellstien leder opp til Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell.

Like ved skal minst tre andre menn også ha campet i et telt, får VG opplyst.

Ved 03-tiden natt til mandag skal øyenvitner ha sett tre menn forlate området. Et videokamera også ha fanget opp tre menn i landsbyen Imlil.

Mandag morgen ble Maren og Louisa funnet drept. De skal ha blitt utsatt for grov, brutal vold med en skarp gjenstand.

Nå ønsker familiene hjemme i Norge og Danmark svar på hva som skjedde med dem.

Irene Ueland (49), Marens mor, betegner det hele som «ren og skjær galskap», i et intervju med Stavanger Aftenblad.

Hun tenker at det hele kan ha vært et ran.

– De hadde mobil, penger og bra turutstyr med seg. Men det gir ikke mening, det heller. Vi får vente og se hva politiet finner ut, sier hun.

Louisas mor, Helle Jespersen, sier i et intervju med danske BT at hun brøt sammen da hun fikk beskjeden om datterens død.

Hun håper de skyldige blir tatt.

Klappjakt

Ifølge lokale medier skal det ha vært forbipasserende turister som fant kvinnene ved teltet i fjellheimen. De skal ha blitt møtt av et forferdelig syn og en lokal guide skal deretter ha meldt fra til politiet.

En storstilt kriminaletterforskning ble iverksatt og klappjakten på gjerningspersoner startet.

Ifølge VGs kilde, som har innsikt i den marokkanske etterforskningen, ble den første mistenkte, en marokkansk mann, pågrepet i et nabolag i Marrakech tirsdag klokken 05 om morgenen.

Politiet skal ha funnet ID-kortet hans i nærheten av åstedet oppe i fjellene. Den mistenkte skal også ligne på en av mennene fanget opp på videokamera i Imlil.

Pågripelsen skal ha gått rolig for seg og mannen skal ha pekt ut tre andre menn i avhør.

– Alle er identifiserte, og politiet leter etter dem. Innen 24 timer vil de trolig være arrestert, sa en myndighetskilde til VG mandag formiddag.

Få timer senere fikk VG opplyst at ytterligere to menn, fra havnebyen Safi, var pågrepet i Marrakech. De nå mistenkte mennene skal ha campet like i nærheten av stedet hvor kvinnene ble funnet døde.

– Etterforskningen vil vise om det er snakk om en kriminell bande og om de hadde planlagt drapene. Etterforskerne vil avdekke motiver og detaljer, sier myndighetskilden, som tirsdag sa at myndighetene mistenkte totalt fire personer for å ha vært involvert i dobbeltdrapet.

Marokkos FBI

Marokkos svar på FBI, BCIJ, skal ifølge VGs kilde lede etterforskningen. Dette kan indikere at saken berører ekstremisme, terrorisme og/eller rikets sikkerhet.

Det norske utenriksdepartementet anser Marokko som en «problemfri» destinasjon, og landet ble nylig rangert som land nummer 132 på en indeks over verdens mest farlige land, der Afghanistan innehar førsteplass.

– Marokko er et fredelig land. Vi har hatt få angrep mot turister, sier en myndighetsperson til VG.