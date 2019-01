USAs nye forsvarsminister beskyldes for å være inhabil

NY JOBB: Patrick Shanahan ble fungerende forsvarsminister 1. januar. Foto: Manuel Balce Ceneta / TT NYHETSBYRÅN

USAs nye forsvarsminister jobbet for Boeing. Nå leder han en av våpenprodusentens største kunder.

1. januar tok Patrick Shanahan over jobben som forsvarsminister i USA . Forgjengeren James Mattis varslet 20. desember at han ville trekke seg fra stillingen i februar. Men bare tre dager senere kunngjorde president Donald Trump på Twitter at Shanahan skulle ta over som fungerende forsvarsminister allerede første nyttårsdag .

Valget overrasket mange, spesielt på grunn av Shanahans manglende politiske erfaring. «Trumps fungerende forsvarsminister tar over jobben uten erfaring fra utenriks- eller forsvarspolitikk» skrev CNN i en overskrift .

Men Trump har utnevnt ministere uten politisk erfaring tidligere, slik han gjorde da Rex Tillerson ble utenriksminister.

I likhet med Tillerson, har Shanahan bakgrunn fra næringslivet. I 31 år jobbet han for våpenprodusenten Boeing, der han deltok i selskapets både sivile og militære programmer. Blant annet har han ledet arbeidet med utviklingen av passasjerflyet 787 Dreamliner og Boeings program for rakettforsvar.

Bakgrunnen fra Boeing kan skape interessekonflikter når han nå tar over som sjef for en av Boeings største kunder, det amerikanske forsvarsdepartementet.

«Rev i hønsehuset»

En av dem som var bekymret allerede da Shanahan ble viseforsvarsminister i 2017, var den nå avdøde senatoren John McCain. Han omtalte Shanahan som «en rev i hønsehuset » under høringene i Senatet før Shanahan fikk jobben.

Shanahan er nødt til å erklære seg inhabil i saker som er relatert til hans tidligere arbeidsgiver. Men flere kommentatorer, blant annet John Nichols i The Nation , mener samrøret mellom forsvarsdepartementet og våpenprodusenten er problematisk.

Boeing har inngått flere nye milliardkontrakter med forsvarsdepartementet mens Shanahan har sittet som viseutenriksminister, ifølge The Washington Post .

Boeing skal blant annet lage droner som kan fylle drivstoff på jagerflyet i luften. Kontrakten er verdt syv milliarder dollar. Selskapet har også inngått en avtale til 2,4 milliarder dollar om å bygge helikoptre til luftforsvaret og en avtale på ni milliarder dollar om å bygge fly til trening av piloter.

Gamle fly

Spesielt én avtale har vekket oppmerksomhet. Nyhetsbyrået Bloomberg skrev i desember at forsvarsdepartementet har bedt om penger til å kjøpe en oppdatert utgave av jagerflyet F-15 til luftforsvaret. Ifølge kilder Bloomberg har snakket med, har ledelsen i Pentagon, inkludert Shanahan, vært pådriverne for å kjøpe flyet, og ikke luftforsvaret selv.

F-15 er blitt produsert av Boeing siden 1970-tallet. Sjefen for luftforsvaret Heather Wilson sa i et intervju med Defense News i september at han heller vil ha flere F-35 fra konkurrenten Lockheed Martin enn F-15.

«Vi har nå 80 prosent fjerdegenerasjons fly og 20 prosent femtegenerasjons fly. I de kampene vi har blitt bedt om å forberede oss på, vil flere femtegenerasjons fly utgjøre en stor forskjell», uttalte Wilson.

Fra Seattle

Shanahan har bakgrunn som ingeniør. Han tok en bachelorgrad ved University of Washington. Deretter tok han to mastergrader ved prestisjeuniversitetet Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Etter studiene fikk han jobb i Boeing, der han har vært involvert i en rekke av selskapets viktigste prosjekter. Han ledet blant annet utviklingen av flyene 757 og 767. Han har også hatt ansvaret for utviklingen og produksjonen av flere militære fly og helikoptre.

I 2017 ble han valgt ut av Donald Trump som viseforsvarsminister, den høyeste stillingen i Pentagon etter forsvarsministeren.

Shanahan vokste opp i Seattle. Han har tre barn fra et tidligere ekteskap.