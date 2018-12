SJOKKERT: Broren til terrormistenkte Youness Ouazid (til venstre i beige jakke) sier hele familien er i sorg etter meldingen om hva broren deres har gjort. VG møter ham i nabolaget hvor familien har bodd i over 10 år. Men broren ønsker ikke å fotograferes. Foto: Helge Mikalsen, VG

Broren til mistenkt terrorist til VG: Han levde normalt. Så ble han hjernevasket

UTENRIKS 2018-12-21T03:04:23Z

MARRAKECH (VG) Storebroen til Youness Ouazid (27), en av de fire som er pågrepet etter drapet på Maren og Lousia i Atlas-fjellene, sier lillebroren var god venn med de andre mistenkte.

Publisert: 21.12.18 04:04

– De var hans gode venner og de har kjent hverandre i kanskje ett til to år. Jeg har sett dem sammen flere ganger. De har samme hobby, å jakte på fugler i nærliggende områder, sier Said Ouziad (31) til VG.

Naboene strømmer til for å høre. Solen er i ferd med å gå ned i nabolaget nordvest i Marrakech , og kvinner svermer rundt bordene med klær og sko på det lokale markedet. Den tre år gamle datteren til mistenkte Youness snubler rundt utenfor familiehjemmet, uvitende. Hun klatrer på fanget til onkelen Said mens han sier:

– Hvis min bror har gjort dette, burde han dø. Det er fullstendig uakseptabelt.

Marokko har dødsstraff og i 2017 ble 15 dømt til døden, men ingen har blitt henrettet i landet etter 1993.

En klappjakt, som hadde vart siden mandag, var over torsdag da Ouazid, Abdessamad Ijoud og Rachid Aftati ble pågrepet på en buss i Marrakech. Om bord skal de ha gjemt fire kniver. I mellomtiden satt en fjerde mann, hvis navn ikke er kjent, i politiets varetekt. Ifølge VGs opplysninger skal han ha pekt ut de tre mennene i avhør mandag.

Marokkanske myndigheter har uttalt at dobbeltdrapet etterforskes som en terrorhandling.









1 av 3 FØLER MED MOREN: Den terrormistenktes storebror forteller at moren tar nyheten svært tunkt og at hun ikke vil akseptere at hennes sønn har gjort noe slikt. Helge Mikalsen, VG

– Røyket da han var yngre

31-åringen forteller at lillebroren forsvant fra hjemmet han deler med kona, datteren, moren, broen og resten av familien sist torsdag. Fire dager før drapet. De hørte ikke noe fra ham.

En trang døråpning i stein leder inn fra det lille smuget ved markedet og inn i familiehjemmet. Fra andre etasje høres lyden av en fortvilet kvinne.

Storebror Said forteller at politiet kom og ransaket huset denne uken, mens hele familien lå og sov. De ble redde.

– Han, kona og datteren levde her i fred, i dette huset. Hvis jeg hadde sett noe galt med ham, hadde jeg selv varslet myndighetene, sier Said.

– Da han var yngre røyket han og sånn, også hasj. Men de siste åtte til ti årene har han levd et veldig rettskaffent liv. Vi så aldri noen unormalt. Hans levesett var helt normalt, sier storebroren.

– Han ble hjernevasket

Han sier de ikke har merket at broren Youness Ouazid har endret seg noe den siste tiden. At han har gått regelmessig i moskeen for å be de siste ti årene.

– Jeg håper ansvarlige myndigheter redder andre unge menn fra radikalisering og hjernevasking. Det må gjøres gjennom utdanning og skolene. Det er mange andre ute som vi må finne, sier Said.

– Broren min hadde absolutt ingen utdanning. Han ble hjernevasket, sier han.

Familien har bodd i nabolaget siden 2004, forteller han. 31-åringen kan ikke intervjues i hjemmet for å skjerme moren.

– Min mor er nesten blitt gal. Hun kan ikke tro at dette er hennes sønn. Hun sier «dette er ikke min sønn. Dette er ikke min sønn». Vi holder henne unna pressen. Hun er i fornektelse, sier storebroren.