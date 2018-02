ANSTRENGT FORHOLD: Torsdag og fredag møter USAs utenriksminister Rex Tillerson (t.v.) Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Ankara. Bildet er tatt under et møte i Ankara i mars 2017. Foto: NTB Scanpix

Skjebnesvangert møte mellom NATO-allierte i Tyrkia

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 15.02.18 11:15

ISTANBUL (VG) USA er «dypt, dypt bekymret» over Tyrkias militæroffensiv i Nord-Syria. Men Tyrkia viser ingen tegn til å snu.

Torsdag møter USAs utenriksminister Rex Tillerson Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og den tyrkiske utenriksministeren Mevlüt Çavuşoğlu i hovedstaden Ankara. Møtet omtales som et mulig vendepunkt der forholdet kan briste eller bære.

«Operasjon Olivengren» , som tyrkerne har døpt sin omfattende militæroffensiv mot kurderne i Afrin i Nord-Syria, vil være et glohett tema.

– Den amerikanske regjeringen og administrasjonen er dypt, dypt bekymret. Vi ønsker definitivt ikke at volden eskalerer, sa Heather Nauert, pressetalsperson for utenriksdepartementet i Washington tirsdag, melder nyhetsbyrået Reuters .

Slik har forholdet forverret seg

Forholdet mellom de to NATO-allierte Tyrkia og USA er svært dårlig . Det har vært gnisninger i lang tid, som følge av at amerikanerne nekter å utlevere mannen Tyrkia mener sto bak kuppforsøket i 2016.

Men da Tyrkia 20. januar valgte å gå militært inn i Syria (for andre gang i krigen), gikk det fra alvor til krise:

I Afrin har Tyrkia gått til krig mot den kurdisk-syriske militsen YPG , som de anser som terrorister i ledtog med det forbudte kurdisk-tyrkiske arbeiderpartiet PKK.

USA derimot samarbeider med YPG, og har væpnet og trent militsen i kampen mot terrorgruppen IS. Støtten fortsetter: Pentagon skal ha bedt om 550 millioner dollar til Syria-formål i 2019-budsjettet.

Amerikanerne har vedtatt å trene opp en egen kurdiskdominert grensestyrke på 30.000 soldater i området.

Kan vente seg en «Ottomansk smekk»

Verden står nå overfor to NATO-land som kan møte hverandre i direkte krig i byen Manbij i nordvest-Syria, tyrkernes uttalte mål etter Afrin.

I Manbij finnes det nemlig amerikanske soldater på bakken side om side med YPG, som kontrollerer området. Washington har vært krystallklar på at disse ikke vil trekke seg ut selv om tyrkerne kommer – til tross for Erdogans gjentatte advarsler.

Vi vil tilintetgjøre enhver terrorist vi ser, og vi vil starte med dem som står ved deres side, sa president Erdogan foran parlamentet i Ankara tirsdag.

– Det er åpenbart at de som sier «vi står klare med en aggressiv respons dersom dere går til angrep» aldri har opplevd å få en «osmansk smekk», fortsatte Erdogan.

Stoltenberg understreket alvoret

NATO-sjef Jens Stoltenberg er i hyppig dialog med president Erdogan om Afrin-offensiven.

– Jeg forventer at Tyrkia fortsetter som allierte, sa Stoltenberg på et NATO-møte tirsdag.

Generalsekretæren omtalte Tyrkia som alliansens mest terrorutsatte land, og uttrykte forståelse for at Tyrkia var bekymret for sin nasjonale sikkerhet.

– Tyrkia har rett til å beskytte seg, men må gjøre dette på en tilmålt og proporsjonal måte, sa Stoltenberg.

PS! Denne uken er full av toppnivåmøter mellom Tyrkia og Vesten. Onsdag møttes Tyrkias forsvarsminister Nurettin Canikli og den amerikanske motparten Jim Mattis i Brussel. Torsdag og fredag kommer Thorbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet, til Ankara for møter med presidenten og utenriksministeren.