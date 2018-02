Storbritannia opprettholder arrestordren mot Julian Assange

Publisert: 13.02.18 15:46

Den britiske domstolen har nok en gang opprettholdt arrestordren mot Wikileaks-grunnlegger Julian Assange.

Dermed kan Assange fremdeles ikke forlate Ecuadors ambassade i London, der han har søkt tilflukt siden 2012.

Det er ventet at avgjørelsen vil presenteres under en pressekonferanse i London hvert øyeblikk, men AP , Sky News og NBC News melder alle at kjennelsen er klar.

Pressekonferansen kan du se øverst i saken.

Assange har de siste seks årene vært ettersøkt i Storbritannia for å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse i forbindelse med at han søkte tilflukt på ambassaden.

Wikileaks-grunnleggeren var lenge internasjonalt etterlyst for angivelige overgrep mot to svenske kvinner. Svensk påtalemyndighet la imidlertid saken død i fjor , og Assange sine forsvarere har derfor ment at grunnlaget for den britiske arrestordren er bortfalt.

Forsvarere: Utviklet depresjon

I forrige uke ble forsvarernes krav forkastet av en britisk domstol , som altså opprettholdt arrestordren.

Når saken nå har vært oppe i retten igjen, er det fordi forsvarerne mener det ikke lenger er «i allmennhetens interesse» at arrestordren opprettholdes.

Ifølge forsvarerne har Assange utviklet depresjon og dessuten fått problemer med en tann og smerter i en skulder, skriver The Guardian.

– Det er straff nok å ha måttet tilbringe over fem år i ambassaden, uttalte advokatene hans, som viste til at man etter britisk lov kan straffes med opptil seks måneders fengsel for å bryte vilkår for prøveløslatelse.

«Arvet problem»

Ecuador har nylig gitt Assange statsborgerskap og har bedt Storbritannia godkjenne ham som diplomat, men britene har avvist en slik løsning.

Samtidig har Assange blitt offentlig irettesatt av Ecuador for innblanding i presidentvalget i USA fordi WikiLeaks lekket eposter fra Hillary Clintons valgkampstab. Nylig pådro han seg president Lenin Morenos vrede ved å brukte Twitter for å vise støtte til katalanske separatister. Moreno ble tvunget til å svare spanske myndigheter.

Assange er et «arvet problem» som har skapt «mer enn bare bry», uttalte Moreno i forrige måned, men la til at han håpet på at ting vil rette på seg.

Kilde: NTB/VG