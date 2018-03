NEKTER Å SVARE: Donald Trumps advokat hevder at han har betalt pornostjernen Stormy Daniels av egen lomme, men han nekter å svare på hvorfor. Foto: Jonathan Ernst / X90178

Bank reagerte på transaksjonen fra Trumps advokat til pornostjernen

Publisert: 06.03.18 08:54 Oppdatert: 06.03.18 09:18

Da Donald Trumps advokat, Michael Cohen, skulle overføre penger til pornostjernen Stephanie Clifford markerte banken transaksjonen som «mistenkelig», og rapporterte det til det amerikanske finansdepartementet.

Advokaten skal ha overført pengene til pornostjernens advokat gjennom banken First Republic Bank, skriver Fox News.

Nettstedet viser til en ikke-navngitt kilde som er kjent med saken.

Betalingen på rundt én million norske kroner skal ha blitt mottatt 27 oktober 2016, altså 12 dager før presidentvalget. Når banken meldte ifra til det amerikanske finansdepartementet om transaksjonen er uklart.

Hverken banken eller finansdepartementet har imidlertid ønsket å kommentere saken overfor Fox News . Mens Cohen svarte i en epost at saken er «fake news».

VG har møtt Clifford : Se bildene på innsiden av strippeklubben.

Clifford, også kjent som Stormy Daniels, hevdet overfor magasinet In Touch i 2011 at hun hadde hatt en affære med den daværende The Apprentice-programlederen Donald Trump . Ifølge Clifford skjedde dette sommeren 2006, fire måneder etter at Donald og Melania Trumps sønn Barron ble født.

Magasinet publiserte imidlertid ikke intervjuet før i januar i år, en uke etter at avisen Wall Street Journal hadde meldt at Trumps advokat betalte Clifford 130.000 dollar for ikke å snakke om saken offentlig.

Trump har gjennom sine advokater nektet for at de hadde et forhold.

– Hverken Trump-organisasjonen eller Trump-valgkampanjen var del av overføringen til Clifford, og ingen av dem betalte meg tilbake, hverken direkte eller indirekte, har Cohen tidligere uttalt overfor New York Times .