MOTSVARET: Russernes utenriksminister Sergej Lavrov har lenge varslet at de vil svare på britenes utvisning av russiske diplomater.

Russland utviser 23 britiske diplomater

Emil Mogård

NTB

Publisert: 17.03.18 09:57 Oppdatert: 17.03.18 10:56

Russerne utviser 23 britiske diplomater og stanser aktivitetene til British Council, opplyser landets utenriksdepartement.

Beslutningen ble kunngjort lørdag, få dager etter at Storbritannia ga beskjed om at 23 russiske diplomater må forlate Russlands ambassade i London.

– 23 diplomatisk ansatte ved den britiske ambassaden i Moskva er erklært som uønsket og vil bli utvist innen en uke, heter det i en kunngjøring fra det russiske utenriksdepartementet lørdag.

Beskjeden kom etter at Storbritannias ambassadør i Moskva, Laurie Bristow, ble kalt inn på teppet for andre gang i løpet av få dager.

Departementet melder også at British Council må stanse aktivitetene sine rundt omkring i Russland.

British Council er en organisasjon som ble stiftet av den britiske staten i 1934, og har som formål å spre kunnskap og forståelse mellom briter og mennesker i andre deler av verden.

– Som følge av den uregulerte statusen til British Council er aktiviteten stanset, skriver departementet.

Dette skjer i kjølvannet av den diplomatiske feiden mellom de to nasjonene etter at den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter ble forgiftet i den britiske byen Salisbury 4. mars.

I etterkant er det fremkommet at eksspionen ble forsøkt drept ved nervegiften Novitsjok, som på sin tid ble utviklet av Sovjetunionen. Britenes statsminister Theresa May har tidligere uttalt at det Russland høyst sannsynlig er innblandet, og lanserte to alternativ.

– Enten var dette en direkte handling fra staten Russland mot vårt land, eller så har Russland mistet kontroll over sitt potensielt katastrofalt ødeleggende nervemiddel, og latt det falle til noen andres hender, har May tidligere uttalt.

Russerne har på sin side benektet alle anklager, og anmodet britene om å fremlegge bevis for sine påstander. Det har tidligere blitt hevdet fra russisk hold at alle kjemiske våpen fra Sovjet-tiden var destruert.

Tidligere denne uken varslet den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov en motreaksjon mot britenes utvisningsvedtak.