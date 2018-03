UANFEKTET: Russlands president Vladimir Putin sier han ikke bryr seg om russere blandet seg inn i det amerikanske valget. Foto: Alexei Druzhinin / TT / NTB Scanpix

Putin om anklagene om valginnblanding: - Bryr meg ikke

Publisert: 10.03.18 12:18

Russlands president stiller seg likegyldig til amerikanske anklager om at 13 russiske statsborgere og tre russiske selskaper blandet seg i valget i 2016.

– Hva så om de er russere? Det er 146 millioner russere, hva så? Jeg bryr meg ikke, jeg kunne ikke brydd meg mindre. De representerer ikke interessene til den russiske staten, sier Vladimir Putin i et nytt intervju med NBC News . Han nekter for at de tiltalte er tilknyttet Kreml.

Putin skal selv i ilden når Russland holder valg 18. mars. Etter alle solemerker går han en brakseier i møte.

– Latterlig

16. februar offentliggjorde spesialetterforsker Robert Mueller en 37 sider lang tiltale der 13 russere og tre selskaper ble anklaget for blant annet identitetstyveri og datakriminalitet.

– Hvorfor har dere bestemt dere for at russiske myndigheter, meg selv inkludert, ga noen tillatelse til å gjøre dette? spør Putin retorisk. På spørsmål om han var bekymret over at russiske statsborgere angriper amerikansk demokrati, ba presidenten om bevis.

Ifølge amerikanske myndigheter har noen av de anholdte russerne utgitt seg for å være amerikanske statsborgere og kommunisert med personer i Trumps valgkampstab, som ikke visste hvem de hadde med å gjøre.

Firmaet Internet Research Agency, som er kjent for å være en russisk-støttet «trollfabrikk» , er også tiltalt i saken, samt to firmaer som går under navnet «Concord Management and Consulting» og «Concord Catering».

De to sistnevnte selskapene er eid av russeren Jevgenij Priogozhin, som ifølge tiltalen har benyttet selskapene til å finansiere operasjonene mot USA. På ett tidspunkt hadde selskapene et budsjett på 1, 25 millioner dollar i måneden, skriver The Guardian.

– Er det faktisk noen som tror at Russland, tusenvis av kilometer unna, hadde påvirkning på valgresultatet? Høres ikke det latterlig ut selv for dere? spør Putin.

Mener Russland er offer

Videre framholder Putin at Russland er et offer for amerikansk utenrikspolitikk.

– Vi har ikke betegnet dere som våre fiender. Dere gjorde den beslutningen i nasjonalforsamlingen og i Kongressen, og satt Russland på listen over fiendene deres.

Han sier han er åpen for å bedre forholdet til Washington.

– Hør her, la oss sette oss ned og rolig snakke ut om ting. Jeg tror at den sittende presidenten vil det, men at det er krefter som ikke ønsker at han skal gjøre det, konkluderer Putin.