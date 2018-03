ETTERFORSKER: Politiet rykket ut til en privat adresse i London i forbindelse med dødsfallet tirsdag. Blå telt og flere politibiler omringet huset tirsdag kveld. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Eksil-russer funnet død i eget hjem i London

Publisert: 13.03.18 18:00 Oppdatert: 13.03.18 22:46

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-13T17:00:04Z

LONDON (VG) Antiterrorpolitiet etterforsker dødsfallet til russeren Nikolaj Glusjkov, som fikk politisk asyl i Storbritannia i 2010.

Tirsdag kveld sto det blå telt på utsiden av huset til Glusjkov, omringet av et større pressekorps og politibiler. Kriminalteknikerne jobber da fortsatt på stedet.

Det er Glusjkovs advokat, Andej Borovkov, som bekrefter at det er den 68 år gamle korrupsjonsdømte Glusjkov som er funnet død.

Britisk politi har ikke bekreftet mannens identitet, men sier ifølge avisen The Guardian at antiterrorpolitiet leder etterforskningen på bakgrunn av kontakter det antas at den avdøde har hatt.

Delte ut julegaver til nabobarna

Kate Fitzsimmons (87) bor like over gaten for huset hvor Glusjkov bodde.

- Jeg har aldri snakket med ham, men han vinket alltid til meg, sier den spreke kvinnen til VG, som både gjennom TV-ruten og vindusruten får med seg hva som skjer ute i gaten

- Jeg kom hjem i dag og så teltene og alle politifolkene. Jeg visste ikke engang at han var russer. Dette er jo forferdelig, spesielt med tanke på alt som står i nyhetene, sier hun.

VG har snakket med flere naboer som forteller at de ikke kjente mannen. De nærmeste naboene åpnet ikke døren og hadde trukket for gardinene, sannsynligvis på grunn av det store pressekorpset.

- Det er skrekkelig å se noe sånt rett over gaten, sier en nabo.

En ikke navngitt nabo forteller til lokalavisen Surrey Comet at Glusjkov var «en snill mann» som pleide å dele ut julegaver til barna i nabolaget.

– Jeg tror han bodde der alene. Han bodde der i rundt to år, men vi så han ikke ofte, sier naboen til avisen.

Anklaget for bedrageri

Glushkov ble i år 2000 arrestert, anklaget for bedrageri og underslag av over 950 millioner dollar fra russlands nasjonale flyselskap Aeroflot, som han selv var visedirektør for.

I 2004 ble han, ifølge New York Times, dømt til tre år og tre måneder i fengsel, men slapp fri på grunn av tiden han allerede hadde sonet.

I 2017 skal en domstol i Moskva ha gjenåpnet saken, og dømt «in absentia» til 8 år i fengsel for underslag.

– Urovekkende

Bill Browder, grunnleggeren av Hermitage Capital Management, som også er kjent for sin kritikk mot Putin, mener dødsfallet er svært urovekkende.

– En annen russisk fiende av Putin, Nikolaj Glusjkov, er funnet død i sin bolig i London, skriver han på Twitter.

I 1999 ble han dømt for hvitvasking av penger og bedrageri. Han tilbrakte fem år i fengsel før han ble sluppet fri i 2004, og i 2010 fikk han politisk asyl i Storbritannia.

Året etter vitnet han i en rettssak mot en annen russisk oligark, Roman Abramovitsj, som fortsatt står på god fot med Kreml.

Nær venn av avdød Putin-kritiker

Han var en nær venn av den nå avdøde russiske oligarken Boris Berezovskij. Berezovskij ble funnet død i 2013 med en løkke rundt halsen på sitt eget bad. Politiet konkluderte den gang med at han hadde tatt livet sitt, men skal gjenåpne etterforskningen.

Samtidig åpner politiet nå nye etterforskninger av 13 andre dødsfall i Storbritannia, hvor de mistenker russisk involvering.

Glusjkov trodde ikke Berezovskij døde av naturlige årsaker.

– Jeg er sikker på at Boris ble drept, sa han i et intervju med The Guardian, og viste til at han satt på andre opplysninger enn pressen.

På 1990-tallet arbeidet Glusjkov for det statseide flyselskapet Aeroflot og for Berezovskijs bilselskap LogoVAZ.