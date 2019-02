Her kollapser demningen i Brasil

Fortsatt pågår letingen etter nærmere 240 savnede i de enorme gjørmemassene, men håpet om å finne noen i live krymper stadig.

Fredag er 110 mennesker bekreftet omkommet etter at en demning brast sørøst i Brasil for én uke siden, ifølge Reuters .

Ifølge Brasils miljøetat Ibara er et område tilsvarende 300 fotballbaner dekket i gjørme etter demningsbristen forrige fredag.

Demningen, eid av selskapet Vale, lå i tilknytning til en gruve i delstaten Minas Gerais. Byen Brumadinho ble oversvømt av spillvann og slagg fra jernmalm etter kollapsen.

Det er ennå ikke klart hva som forårsaket bristen i demningen, men en statlig ansatt sier til Reuters at kollapsen kom etter at deler av byggestrukturen ble oppløst til væske. Det samme skal ha vært årsaken til en lignende ulykke i samme delstat for fire år siden, der Vale var deleier.

Eksperter jobber nå med å finne ut hvordan de enorme massene med gjørme skal håndteres. I visse tilfeller vil det være hensiktsmessig å dyrke over gjørmedekket, men det er fortsatt uklart om denne inneholder giftstoffer.











1 av 4 Andre Penner / AP

De enorme mengdene har nådd helt til elven Paraopeba, og forskere frykter at gjørmemassene skal få konsekvenser for miljøet. Paraopeba har tilknytning til San Francisco-elven, en av Brasils lengste elver.

Tre personer med tilknytning til gruveselskapet Vale er arrestert, og ytterligere to med tilknytning til sikkerhetsinspeksjon ved gruven er pågrepet. Det pågår etterforskning for å avklare hvor ansvaret for ulykken ligger, samtidig som flere i sivilbefolkningen legger skylden på Vale, skriver BBC.