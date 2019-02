KJEMPER FOR MUREN: Donald Trump vil erklære nasjonal krise for å få igjennom valgkampsak nummer en: Muren mot Mexico. Foto: Leah Millis / Reuters

Trump vil erklære unntakstilstand for å få Mexico-muren: – Ingen kan stoppe ham umiddelbart

USAs president Donald Trump vil erklære unntakstilstand for å få grensemuren han ønsker seg. I så fall kan det bli vanskelig å stoppe ham, mener ekspert.

Publisert: 15.02.19







Torsdag tok en vedvarende dragkamp mellom Demokratene og Republikanerne foreløpig slutt, da Kongressen signerte en budsjettavtale for Donald Trumps grensemur. Samtidig offentliggjorde Det hvite hus sine intensjoner om å erklære nasjonal unntakstilstand for å stanse den angivelige krisen ved grensen mot Mexico og få finansiert muren.

Krise-erklæringen frigir materielle ressurser, som penger og mannskaper.

– Presidenten kan nå sette militære mannskaper i sving for å starte byggingen av muren. Det er et juridisk grep som frigir materielle ressurser presidenten allerede rår over, men som til vanlig er underlagt visse restriksjoner, sier Hilmar Mjelde, postdoktor ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, til VG.

Unntakstilstand Ifølge Store norske leksikon er unntakstilstand er en rettslig tilstand hvor alminnelige lover midlertidig er satt ut av kraft. I henhold til gjeldende rettsregler i en rekke land er det adgang for statsmaktene til å ved lov eller regjeringsbeslutning erklære unntakstilstand. Vilkår for erklæring om unntakstilstand, som kan gjelde hele landet eller bestemte distrikter, er i alminnelighet at rikets ytre eller indre sikkerhet er truet som følge av krig, opprør eller ekstraordinære kriseforhold. Unntakstilstand innebærer at regjeringen (statssjefen), ofte også militære myndigheter, får vidtgående fullmakt til å treffe tiltak som ligger utenfor eller er i strid med gjeldende lov eller forfatning. Vis mer vg-expand-down

Blant annet kan det bli aktuelt å hente midler fra spesielle nødhjelpsfond, fra krisefond for immigranter, eller fra kampen mot narkotika, skriver AP.

Kan bli vanskelig å stoppe ham

Ifølge Mjelde er det lite som kan gjøres for å stoppe Trumps planer umiddelbart.

– Ingen kan stoppe ham umiddelbart. Motstandere kan ta det inn til domstolene, men slik behandling tar tid, og det er gode sjanser for at han vil vinne frem i Høyesterett, sier Mjelde til VG.

Erklæringen gir ham ekstra presidentmakt, som er ment som et maktreserve som skal gjøre presidenten i stand til å håndtere kriser effektivt nok.

– I siste omgang er det Høyesterett eller Kongressen som har anledning til å stoppe ham. Førstnevnte har erfaringsmessig ofte gitt presidenten medhold, og Kongressen vil ikke klare å samle et stort nok flertall for å stoppe ham, sier Mjelde.

EKSPERT: Hilmar Mjelde, postdoktor ved Universitetet i Bergen. Foto: Universitetet i Bergen

Det amerikanske presidentembetet kan erklære unntakstilstand i tråd med «National Emergencies Act», en lovtekst som gir USAs utøvende makt spesielle fullmakter i en krisesituasjon.

– Veldig mange mener at dette er juridisk uklok, men det er likevel lovlig. Mange er urolig for at dette kan skape en for sterk presidentmakt for fremtiden. For eksempel kan en demokratisk president om ti år si at klimakrisen er en nasjonal krise og innføre unntakstilstand. Det vil Republikanerne være ekstremt imot, sier Mjelde.

– Kan Trump nå omdirigere midler for å få penger til muren uten problemer?

– Han kan gjøre det, fordi Kongressen ga ham lov til å gjøre det i 1976. Uenigheten går nå mer på om grensesituasjonen kvalifiserer som en krise.

Demokraten Nancy Pelosi er en av dem som har tatt til orde for at krisen Trump beskriver ikke er noen krise.

– Presidenten prøver å omgå Kongressen og lovgivende makt i denne avgjørelsen. Det finnes ikke noen krisesituasjon ved grensen. Det er en krise presidenten selv har skapt, en illusjon, sa Pelosi under sin daglige pressebrifing torsdag kveld norsk tid (se video).

Skjer ikke unntaksvis

Bare så det er sagt: Unntakstilstand er slett ikke noe som hender unntaksvis i USA, men ifølge AP er det uvanlig at presidenten bruker dette som et virkemiddel for å omgå Kongressen.

Siden loven først trådte i kraft har 57 unntakstilstander blitt erklært under syv ulike presidenter, ifølge en oversikt satt sammen av CNN. De færreste er imidlertid kontroversielle.

Hele 31 av disse er fortsatt gjeldende i 2019, den eldste fra helt tilbake til 1980, under Jimmy Carters presidentskap. De fleste tilfeller har vært for å håndtere kriser internasjonalt, enten i sammenheng med terrorisme eller totalitære stater.