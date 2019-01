Flere skutt i bank i Florida

UTENRIKS 2019-01-23T20:08:39Z

Flere personer er skutt etter et gisseldrama i en bank i Sebring i den amerikanske delstaten.

Publisert: 23.01.19 21:08 Oppdatert: 23.01.19 21:39

Det sier Don Elwell fra de lokale myndighetene til CNN . Han bekrefter at flere er skadet, men oppgir ikke noe eksakt antall. Bilder fra stedet viser et enormt politioppbud.

Politiet skriver på sine hjemmesider at de like etter klokken 12.30 lokal tid rykket ut da en mann ringte og fortalte at han hadde åpnet ild inne i en bank.

Ifølge politiet forsøkte de å forhandle med gisseltakeren, men uten hell – og politistyrker tok seg dermed inn i banken, hvor mannen etter hvert overga seg.

Politiet har så langt ikke sagt noe om skadede eller drepte. Floridas guvernør Rick Scott skriver på Twitter at han har fått en oppdatering fra politiet, og at han sender sine tanker til de som er rammet.

