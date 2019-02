Her skal de krysse grensen ulovlig – med en menneskesmugler

UTENRIKS 2019-02-03T19:26:11Z

NOGALES, MEXICO (VG) Her går menneskesmugleren Paco (22) og de to meksikanske migrantene Miguel (24) og Siro (19) mot USA i det kuperte ørkenlandskapet i Sonora-ørkenen.

Publisert: 03.02.19 20:26

Det er bilder som Donald Trump ville hatet å se: Ulovlige immigranter på vei mot USA på et sted hvor det ikke er noen mur, men bare et lavt, ineffektivt piggtrågjerde.

Ikke nok med det: Migrantene får hjelp av en profesjonell menneskesmugler som jobber for det meksikanske narkotikakartellet Sinaloa.

Kartellet har sagt ja til å gi VG et innblikk i operasjonen på fjelltoppen på utsiden av den meksikanske delen av grensebyen Nogales. Nede i byen er det et grensegjerde på en slik størrelse som Trump ønsker å bygge langs hele den sørlige grensen.

Men her er det annerledes. Her venter bare et krevende ørkenlandskap og et gjerde alle som vil kommer over. Det er her at Miguel og Siro skal prøve å komme seg inn i USA og senere til bydelen Bronx i New York City , hvor de har familie som venter.

– Vi håper vi skal klare det. Vi er bare på jakt etter et bedre liv. Jobbene vi har betaler ikke nok, sier de to mennene.

De har helt vanlige klær på seg, men sneakers med solide såler. På en av mennenes såler står telefonnummeret til en slektning, i tilfelle noe skulle skje med ham. Tusenvis av migranter har dødd i Sonora-ørkenen de siste årene.

Vold i Mexico # Det er registrert over 200.000 drap i Mexico siden hæren ble satt inn i narkokrigen for 13 år siden. Toppen ble nådd i fjor, da det var 33.341 drap, noe som er en økning på hele 33 prosent fra året før. # Av Mexicos 32 regioner hadde Guanajuato det høyeste antallet av offisielle drapssaker i 2017, med 3290. Det var en tredobling fra året før. # 861 kvinner ble drept i Mexico i 2018, mot 735 i 2017, viser tallene fra Mexicos nasjonale statistikkontor INEGI

– Vi er ikke kriminelle. Vi gjør ikke noe galt. Vi prøver bare å forbedre livene våre. Alt vi ber om, er noen anstendige jobber, og så vil vi sende penger hjem, sier de to.

Menneskesmugleren Paco går i kamuflasjeklær og svart finlandshette. Han har gjort dette siden han var 16 år - altså i seks år. Det var hans far som fikk ham inn i bransjen.

– Jeg føler at jeg hjelper mennesker. Mange er veldig takknemlige. Jeg vet at mange sier at vi «coyotes» er dårlige folk. Jeg er ikke det. Noen ganger kan ikke folk gå selv. Da bærer jeg dem på mine skuldrer, sier han, og legger til:

– Jeg tror Gud ser ned på meg og mener at jeg gjør en god jobb. Jeg jobber også hardt hele tiden. Og mange migranter som kommer seg inn i USA, sender meg gaver som takk.

– Har dere narkotika med dere?

– Nei, overhodet ikke.

Alle tre åpner ryggsekkene sine for å vise at de snakker sant. De har ikke med annet enn vannflasker, litt mat og noen lette klesplagg.

– Jeg har med litt marijuana til eget bruk, for jeg liker å røyke selv, sier Paco, og kommer med en liten latter gjennom masken.

Han avviser at noen gang på sine seks år har fraktet store kvanta narkotika inn i USA.

– Hvor mange mennesker har du transportert inn i USA?

– Tusenvis.

Da vi spør om han mener det er en farlig jobb, ler han bare, og svarer ironisk at det er mange slanger og farlige fugler i området.

Grensevaktene fra amerikanske Border Patrol er han ikke veldig bekymret for.

– Vi har 40-50 utkikksposter i det området her. Det er ganske trygt for oss, sier han.

Paco forklarer at han frakter migrantene til et hus inne i Arizona.

– De blir kjørt i bil derfra, sier han.

– Vil Trumps mur stoppe deg og migrantene?

– Nei, overhodet ikke. Skal de bygge en mur på de høye fjellene der? Hvordan skal de klare det? Det er bare vås. Det går ikke. Nei, en mur kommer ikke til å ha noe å si, fordi folk vil alltid prøve å komme inn i landet. Folk kommer til å grave hull, lage tunneler, de lar seg ikke stanse av noe, mener han.

Trioen gjør seg klar til å gå videre mot USA. Paco får en telefon om at den meksikanske hæren er sett i området. De må komme seg avgårde. Paco sier at det ikke er trygt for VG å bli med lengre.

– Ja, jeg er redd, men jeg tror vi kommer til å klare det, sier Miguel.

– Uansett hva som skjer, så kommer vi til å klare reisen. Jeg tror på Gud. Han vil hjelpe oss, sier Siro.

– Har dere prøvd å gjøre det på den lovlige måten?

– Jeg prøvde, men det er en veldig lang prosess. De ba om så mye dokumentasjon. Og til slutt blir man desperat. Jeg trenger en jobb og jeg trenger penger, svarer Miguel.

Så fortsetter de den lange reisen mot New York.