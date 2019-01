HUMANITÆR KRISE: 43 personer er funnet døde etter to båtforlis utenfor kysten av Djibouti. Foto: AFP Photo/ International Organization for Migration

Over 40 migranter funnet omkommet etter båtforlis

Rundt 130 personer ble tirsdag meldt savnet da to båter med migranter sank utenfor kysten av Djibouti på Afrikas horn. Hittil er 43 av dem er funnet døde.

Det opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Fem personer ble funnet tirsdag, mens ytterligere 38 ble funnet onsdag.

NB: Denne artikkelen inneholder sterke bilder fra stedet.

Vitner forteller at båtene var overlastet, og at store bølger forårsaket at de veltet en halvtime etter avreise fra republikken Djibouti , det minste landet på Afrikas horn.

Så langt har 16 personer blitt funnet i live etter at de to båtene sank.

– Det er en humanitær tragedie. Den internasjonale organisasjonen for migrasjon frykter at alle de andre også er omkommet. Veldig ofte er det dessverre slik: At de som ikke blir reddet med en gang, er fortapt, sier seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen til VG.

– Stor risiko

– Stor risiko

Risikoen for å miste livet når migrantene velger sjøveien, er stor, ifølge Nesse.

– Det kan skje ulykker i dårlig vær selv med gode båter, men generelt er båtene som frakter migranter av dårlig kvalitet. Båtsmuglerne tar ofte langt flere om bord enn de burde, og det skal derfor lite til for at båtene kantrer.

– Det samme har vi sett når migranter har forsøkt å ta seg fra Libya til Italia, fra Tyrkia til Hellas og fra Marokko til Spania.

Reiser for å jobbe

Migranter fra Afrikas horn drar ofte fra Djibouti for å krysse Bab el-Mandeb-stredet til Den arabiske halvøy, i håp om å finne arbeid i rike golfland.

– Dette er en rute som lenge har blitt brukt av migranter fra Afrikas horn. Mange drar til Jemen, men urolighetene der har gjort at trafikken har gått begge veier i det siste. Men det er fortsatt en immigrasjonsrute inn mot Saudi-Arabia og de andre landene i gulfen.

VG i Spania: – Migrantene kommer i hva enn som flyter

Den arabiske halvøy har generelt ingen erfaring med å gi flyktningstatus og beskyttelse, fortsetter Nesse.

– Men hovedgrunnen til at mange reiser er arbeidsmarkedet. Det triste er at det finnes få lovlige etablerte kanaler for denne type migrasjon, og de må derfor ty til båter med høy risiko.

– Båtsmuglerne får monopol

Da Norge bidro med redningsfartøyene Siem Pilot og Olympic Commander i Middelhavet, reddet de bortimot 40.000 mennesker, forteller Nesse. Det bidro til å holde drukningstallene nede.

– Mange land etterspør arbeidskraft, og det er i hovedsak derfor mange av migrantene velger å dra. Det beste ville vært om dette kunne skje i lovlige former, at de kunne ta en helt vanlig båt. Før i tiden tok marokkanerne en vanlig for ferge 10 euro frem og tilbake til Spania, og jobbet som sesongarbeidere.

Dette er vanskeligere i dag, siden mange land har strammet inn på innvandringspolitikken.

– Det er uheldig at det er båtsmuglerne som får monopol på transporten. Mange av dem er kyniske transportører som bidrar til høye drukningstall.

Siden det er vanskelig å få til lovlige kanaler i Rødehavet, er det viktig å få på plass et godt transportalternativ, mener Nesse.

– Da er det lettere å etablere seg i andre land for dem som ønsker det, og tryggere å reise hjem for dem som ikke trenger beskyttelse, men ønsker å jobbe. Men dette er ikke lett å få til hvis vi overlater hele systemet til båtsmuglerne.