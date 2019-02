KRISE: Døde kveg nær Julia Creek i Queensland 7. februar. Foto: ANTHONY ANDERSON / AFP/ XGTY

Dyrelivet truet etter australsk storflom

Hundretusener av husdyr har druknet i hundreårsflom i Queensland i Australia. Flommen har også gått hardt ut over det ville dyrelivet.

NTB

Publisert: 16.02.19 04:29







Etter flomtoppen i Queensland tidligere denne måneden, lå levningene etter 500.000 kveg igjen. Store deler av det ville dyrelivet er også borte i de flomrammede områdene.

– Det har bare blitt ødelagt. Jeg har fløyet rundt i helikopter de siste dagene, og jeg har ikke sett en eneste kenguru. De er alle døde, sier kvegoppdretter Harry Batt til nyhetsbyrået AAP, ifølge nettavisen news.com.au. Selv har Batt mistet 70 prosent av sine husdyr til flommen. Likevel er det fraværet av resten av dyrelivet som har sjokkert ham mest.

PVERSVØMMELSE: Byen Townsville avbildet 4. februar. Foto: QUEENSLAND FIRE AND EMERGENCY SERVICES / AFP

Biolog Stephen Williams ved James Cook University frykter at dyrelivet i Queensland ikke klarer å komme seg etter flommen. Han påpeker at et sunt landskap er avhengig av all dyrelivet der, fra insekter til fugler og pattedyr.

– Når du har en så omfattende flom, som dekker et så stort landskap, har de små dyrene ingen steder å gjøre av seg. Det vil nok medføre at hele bestanden i det området blir utslettet, sier han.

Mot slutten av fjoråret ble Queensland rammet av voldsom tørke som bidro til 120 skogbranner i delstaten. Drøyt en måned senere falt det like mye nedbør på sju dager som det vanligvis gjør på halvannet år, ifølge NRK. Den påfølgende storflommen utløste omfattende evakuering, ledet av blant annet det australske forsvaret.