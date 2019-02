Foto: Francisco Seco / AP

Stoltenberg: Unngå forverring med Russland er jobb nummer en

BRUSSEL (VG) Kommende helg skal NATO-sjef Jens Stoltenberg møte Russlands utenriksminister Sergei Lavrov i München. Ingen oppgave er mer akutt for Stoltenberg nå, enn å bedre forholdet til Russland, sier han.

– Det er det umiddelbart viktigste, det mest akutte nå, sier Stoltenberg til norsk presse i Brussel, dagen før 29 forsvarsministere møtes i NATO -hovedkvarteret.

Det er NATO-landenes første møte på politisk nivå etter at USA, og deretter Russland, erklærte seg fri fra INF-avtalen som forbyr mellomdistansevåpen med atomstridshoder i Europa.

Iskaldt NATO-Russland

Stoltenberg erkjenner at forholdet ikke er godt. og åpenbart dårligere enn noen gang siden han overtok som generalsekretær i forsvarsalliansen NATO i 2014.

Møtet med utenriksminister Lavrov i München fredag eller lørdag skjer også etter rapporten fra den norske etterretningssjefen Morten Haga Lunde i VG mandag, om at russerne hadde stor aktivitet mot NATOs storøvelse «Trident Juncture» i Norge i fjor høst.

Risikerer mer atomvåpen

– Vi risikerer at vi sakte sklir tilbake til en verden med mange atomvåpen i Europa med knapp varslingstid. Det er en situasjon vi må unngå, sier Stoltenberg.

Mandag sa den norske E-sjefen også at Russlands atferd «påvirkes ikke selv om de iblant blir avslørt».

Avsløre russerne

På VGs spørsmål om Stoltenberg er enig i E-sjefens utsagn, svarer NATO-sjefen slik:

– Det er i alle fall viktig at vi fortsetter å avsløre dem, uansett om det er jamming av GPS-signaler, forsøk på å hacke organisasjonen som kjemper mot kjemiske våpen, eller angrepet med nervegift i Salisbury. Det bidrar til å øke vår årvåkenhet, og det er i seg selv viktig. Det bidrar også til at det blir en kostnad for Russland å bli avslørt. Men å hindre dem fra å gjøre det, er det aller viktigste.

Stoltenberg legger til at det ikke blir lett å komme i en mer konstruktiv dialog med Russland, og at det kan ta tid.

– Men man greide det under den kalde krigen. Til slutt lyktes men, og i mange år fikk vi et bedre samarbeid. Derfor må vi ikke gi opp. Vi må håndtere et vanskelig forhold til Russland, og unngå at det kommer ut av kontroll, sier han.

Defensivt svar

Da NATO-sjefen holdt sin vanlige pressekonferanse før forsvarsministermøtet tirsdag formiddag, var Russlands brudd på INF-avtalen et hovedpoeng.

NATO har foreløpig ikke noe svar på det USA hevder er russisk utplassering av missiler i strid med INF-avtalen.

Etter at USA formelt sa opp avtalen for to uker siden, går det nå seks måneder før den er utløpt.

Men både Stoltenberg og USAs ambassadør til NATO, Kay Bailey Hutchison, presiserte i Brussel tirsdag at svaret vil være «defensive» tiltak.

Stoltenberg gjentok det han sa til VG for to uker siden: At NATO ikke har noen planer om å utplassere nye mellomdistanse kjernevåpen på europeisk jord.

Amerikanerne sier at alt de eventuelt foretar seg videre, vil være etter avtale med NATOs øvrige medlemsland.

GPS-protest

Stoltenberg sier til VG at NATO har protestert mot at Russland forstyrrer GPS-signaler, slik de gjorde i Finnmark under NATO-øvelsen Trident Juncture i fjor høst.

– Vi har tatt opp flysikkerhet med Russland flere ganger, også etter lignende episoder i Østersjøen. GPS-jamming er uakseptabelt. Det er farlig for redningstjenesten, og det truer samarbeidet som land som Norge har med Russland, sier Stoltenberg.