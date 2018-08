PROTESTERER: Studenter i Bangladesh krever økt sikkerhet i trafikken etter at to ungdommer ble påkjørt og drept av en buss forrige lørdag. Foto: AP, NTB scanpix

Politiet brukte tåregass mot demonstranter i Bangladesh

06.08.18

2018-08-06

Universitetstudenter har kastet seg inn i demonstrasjonene mot trafikkreguleringen i Bangladesh. Politiet svarer med tåregass og gummikuler.

Mandagens sammenstøt inntraff i bydelen Rampura og i boligområdet Bashundra. Der blokkerte studenter veier med krav om at myndighetene må sørge for sikkerheten i Dhakas gater, samt at den siste tidens angrep mot journalister og studenter opphører.

Vil ha tryggere veier

Politiet brukte tåregass mot demonstrantene, som den siste uken har blokkert mange utfartsveier etter at to studenter ble påkjørt av en buss den 29. juli.

Demonstrantene krever økt sikkerhet i trafikken. I fjor ble 7400 mennesker drept i trafikken, mens ytterligere 16.100 ble skadet, skriver Sydney Morning Herald .

Ulykken som startet det hele skjedde da en buss forsøkte å sno seg inn foran en annen på bussholdeplassen. Mange dårlig regulerte private busser konkurrerer mot hverandre i Bangladesh og kappløpet om kundene fikk denne gangen et dødelig utfall.

Demonstrantene har satt opp veisperringer. Det er rapportert at ungdommer sjekker førerkort, melder BBC.

– Vi vil ikke ha kjøretøy uten lisens i gatene. De som ikke er skikket til å kjøre, bør ikke få sertifikater og vi vil ikke ha mindreårige trafikanter bak rattet, har Mohammad Sifat, som deltar i protestene, uttalt til AFP.

200 såret

Bevegelsen for bedre trafikksikkerhet besto i første omgang av ungdommer på ungdomsskolen og videregående. Søndag fikk de støtte av universitetstudenter.

En gruppe med regjeringsvennlige studenter har sluttet rekker med politiet og forsøker å bryte ned demonstrasjonene. Det er kommet meldinger om at disse har brukt både metallbiter og kjepper for å bryte opp protestene. Politiet har brukt tåregass og skutt med gummikuler.

Minst fem fotojournalister er såret av den regjeringsvennlige studentgruppa.

Søndag ble den prisbelønte fotografen og aktivisten Shahidual Alam pågrepet i sitt eget hjem etter at han uttalte seg om bølgen av protester til Al Jazeera, skriver Amnesty .

Siden protestene brøt ut er så mange som 200 personer såret.

– Myndighetene i Bangladesh må snarest avslutte angrepne på studentdemonstrantene og folk som uttaler seg om protestene, skriver Amnesty.

Det er kommet ubekreftede meldinger om at fire mannlige studenter er drept og at fire kvinnelige studenter er voldtatt.

Avfeier vold som rykter

Myndighetene i landet avfeier mange påstandene fra studentene som rykter.

– Jeg tror problemene med mobilnettet er en velsignelse for oss alle, ellers ville vi fått flere rykter, sier kommunikasjonsminister Mustafa Jabbar.

Protestene er upopulære i regjeringspartiet Awami league. Landet avholder valg i desember.