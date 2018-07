Her blir Pussy Riot sluppet ut av fengsel, møtt av politiet - og pågrepet igjen

FRI! Nei, forresten, Pussy Riot -jentene Veronika Nikulsjina, Olga Kuratsjova og Olga Pakhtusova blir møtt av politifolk utenfor fengselet. De pågriper dem på nytt - etter at de har sonet den 15 dager lange dommen de fikk dagen etter finalen i fotball-VM. Foto: MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Pussy Riot-jentene ble pågrepet under finalen i fotball-VM. Etter 15 dagers arrest skulle de løslates mandag. Men det endte ikke helt som de hadde forventet.

For utenfor fengselet sto politifolk og ventet på dem. Pussy Riot melder selv på sosiale medier at Veronika Nikulsjina, Olga Kuratsjova og Olga Pakhtusova alle ble pågrepet på nytt. Det samme skal gjelde Pjotr Verzilov fra kunstnergruppen WAR. Han slapp ut sammen med dem.

Det var Pussy Riot som søndag den 15. juni sto bak stormingen av banen under VM-finalen i fotball på Luzjniki stadion i Moskva. De var iført politiuniformer da kampen mellom Frankrike og Kroatia måtte stoppes. Fire personer ble dagen etter dømt til 15 dagers fengsel for forstyrrelsen. Mandag skulle de altså igjen være frie. Trodde de.

En kilde bekrefter overfor nyhetsbyrået Tass at de ble pågrepet og kjørt bort i etn politibil etter løslatelsen.

Årsaken til pågripelsen denne gang skal ifølge Pussy Riot selv være «organisering og avvikling av offentlige arrangementer uten forvarsel». Det kan for eksempel være demonstrasjoner eller andre type offentlige markeringer.

I dommen etter Luzjniki-stormingen het det at Pussy Riot-medlemmene er nektet tilgang til alle offisielle sportsarrangementer de neste tre årene.

Olga Kuratsjova forteller selv til avisen Kommersant at de har blitt kjørt til en politistasjon ved Luzjniki, og senere twitret en av jentene at de tilbringer natten til tirsdag på hver sin celle der.

– De gjennomsøker alt og tar fra meg alt, heter det.

Det har ikke kommet noen offentlig reaksjon på pågripelsene.

Da hun kom ut av fengselet, bar Olga Pakhtusova en t-skjorte med flere budskap. Blant annet krav om løslatelse av filmregissøren Kirill Serebrennikov (som er pågrepet, mistenkt for korrupsjon) og av Oleg Sentsov, en ukrainsk filmmaker som i mai 2014 ble puttet i Lefortovo-fengselet - samme sted som norske Frode Berg sitter. I en rettssak i 2015 ble Sentsov tiltalt for forsøk på terror og dømt til 20 års fengsel. Både EU og USA har fordømt fengslingen av Sentsov og krevd at han må løslates.

Pussy Riot er en protestgruppe og et punkband. På t-skjorten til Kuratsjova sto det også et krav om å tillate politisk konkurranse.

En annen av jentene, Veronika Nikulsjina, hadde påskriften «Uten kjærlighet er det ingenting som lykkes» på sin t-skjorte.

Mens de fire har sittet fengslet, har Russland blitt dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for sin behandling av Pussy Riot. I dommen het det blant annet at de tre kvinnene ble behandlet på en krenkende og umenneskelig måte da de ble satt i glassbur under rettsmøtene, omringet av væpnet politi og vakthunder, til tross for at de ikke utgjorde noen åpenbar risiko.