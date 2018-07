Norske brannmenn kjemper mot skogbranner i Sverige: – Det er krise

Publisert: 22.07.18 20:48 Oppdatert: 22.07.18 20:59

Norske brannmannskaper jobber opptil 18 timer i døgnet for å hjelpe til med å slukke de mange skogbrannene i Sverige.

Brannmannskaper fra hele Norge hjelper til med å slukke de mange skogbrannene i Sverige som er ute av kontroll.

Brannsjef i Meråker kommune Håvard Nicolausson er en av de mange som har satt ferien på vent for å bistå.

– Det er ingen tvil om at det er krise i Sverige, sier han til VG.

Meråker brannvesen er en av syv brann- og redningsmannskaper til stede bare fra Trøndelag.

– Du kan kalle det en trønderbataljon. Vi er en fin gjeng som er satt sammen, sier Nicolausson.

Blusser opp

Det er brannene i Lillåsen i Jämtland, Kårböle i Gävleborgs län, Trängslet i Dalarna og Brattsjö utenfor Örnsköldsvik som har vist seg å være mest alvorlige.

Nicolausson har vært koordinator for slukningsarbeidene på Gällö, 15 kilometer fra Østersund.

– Alt brant, hele tiden, sier han.

– Varmen gjør at det er glør og varme inntil en halv meter ned i bakken. Selv om du slukker på toppen, blusser det opp igjen, sier han.

På grunn av det massive brannomfanget, ble området og redningsmannskapene delt inn i tre deler.

Jobber 15–18 timer dagen

– Skogbrann er rett og slett knallhardt arbeid over lang tid. Det krever slanger, spader og hakker, for du må ned i jorden. Er terrenget sånn at du ikke kan ha med gravemaskin, er det knallhardt manuelt arbeid over lang tid, sier brannsjefen.

Redningsmannskapene skal ha arbeidet i Gällö-området siden torsdag med hele åtte helikopter. Nå skal skogbrannen være slukket og mannskapene venter på nye oppdrag.

– Når man jobber 3–4 døgn begynner man å kjenner at det tærer på. På norsk side jobbes det intenst så man kan skifte ut folk, sier Nicolausson.

Han anslår at han har jobbet 15–18 timer hver dag.

– Det er bare for en kort periode, det er jo krise. Er det Norge som har behov neste gang, er jeg ikke i tvil om at svenskene stiller opp for oss, sier han.

«Vi sover på skift»

På Facebook skriver Trøndelag brann- og redningstjenestefølgende:

«Området er ubeskrivelig stort, det minner mer om et månelandskap. Brannen går under torven langs røttene, den blusser opp over alt. Vi sover på skift, i natt var vi åtte stykk fra trønderske brannvesen som jobbet sammen på et avgrenset område natten gjennom fram til klokken åtte.»

«Vi får mat og drikke fra frivillige som kommer ut i skogen til oss. Det ligger et dekkende røyklag overalt, lukten stikker i nesen. Øynene blir røde og irriterte av all røyken. På dagtid har varmen vært intens, rundt 30 varmegrader. I natt kom endelig regnet.»

Brenner ned 800 hektar skog

Ved Trängslet i Älvdalen kommune nord i Dalerna har en storbrann pågått i flere dager.

Brannsjef Johan Szymanski sier til SVT Dalarna at de har besluttet å la brannen få kontrollert brenne ned 800 hektar med skog, for å hindre videre spredning.

Dette blir ifølge SVT den største kontrollerte avbrenningen i moderne svensk historie.

Sveriges Radio melder om at det er flere land som hjelper Sverige med slukningsarbeidet: Norge, Italia, Frankrike, Polen og Litauen er landene som bistår med hjelp.

NTB melder i dag at også 51 brannfolk fra Danmark nå er sendt til Sverige.