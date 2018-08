MISLIKER SD: To uker før valget i Sverige, sliter SD-leder Jimmie Åkesson med å finne noen til å samarbeide med dem. Vänsterpartiet og Unge Vänster som arrangerte motdemonstrasjonen i Karlstad, omtaler Sverigedemokraterna konsekvent som et rasistisk parti. Foto: Espen Rasmussen, VG

Åkesson om jubelmålingene: Vi har allerede fått vår revansje

KARLSTAD (VG) Han blir ignorert politisk, bues ut på gaten og kalles rasist. Men SD-leder Jimmie Åkesson mener partiet får sin revansje på meningsmålingene.

Reportasjeserie: Tre byer. Tre torgmøter. Tre historier om hvordan Sverigedemokraterna kunne vokse fra et marginalt, høyreradikalt parti til å bli et av Sveriges største.

«Ingen rasister på våre gater. Knus nazismen!», ljomer parolen ut over Stortorget i Karlstad.

I sentrum av den svenske byen møtes to verdener fredag ettermiddag. Sverigedemokraterna-leder Jimmie Åkesson holder dagens fjerde torgmøte. På Stortorget, skilt av politi og en handlegate, holder Vänsterpartiet (SV er norsk søsterparti) og Ung Vänster (Sosialistisk Ungdom) samtidig en motdemonstrasjon mot Åkesson, SD og det de mener er legitimering av rasisme i Sverige.

– Samtalen i Sverige har blitt helt endret. Jeg blir redd når et parti med islamofobiske meninger, med rasistiske og fascistiske røtter, gjør det så bra på målingene, sier Felicia Diego (20), som har møtt opp for å markere motstand mot Åkessons valgkamparrangement.

Trommesirkelen og slagordene er likevel mild kost sammenlignet med mottagelsen Åkesson fikk forrige gang han besøkte Karlstad i valgkampen i 2014.

Da fikk han ikke sagt mer enn tre-fire ord før han ble overdøvet av buing og bråk av demonstranter fra venstresiden. Til tross for at han møter mindre motstand nå, måtte han avbryte torgmøtet sitt i Luleå flere ganger på grunn av buing.

I Göteborg neste uke er det planlagt en stor demonstrasjon som har som mål å avbryte Åkessons tale.

– Ingen liker å bli kalt rasister

Om Åkesson har blitt motarbeidet på landets torg, så blir han også det av resten av de svenske partiene. Siden gjennombruddet i 2010, har de øvrige partiene i Riksdagen, fra venstre til høyre, forsøkt å isolere partiet.

Da fikk de 5,7 prosent av stemmene. I 2014 fordoblet de med nesten 13 prosent. På enkelte meningsmålinger før dette valget har de fått nær 25 prosent .

Men to uker før valget, vil fortsatt ingen partier samtale med dem.

– De har vokst på å bli fryst ut. Selv om partiet har blitt mer normalisert i den offentlige diskursen, blir de fortsatt kalt rasister, sier Sylo Taraku, statsviter og rådgiver i Agenda.

Han mener kombinasjonen av å ha overlatt innvandringstematikken til SD, og samtidig isolere partiet politisk og møte dem med merkelapper som rasister og forsøke å overdøve dem ute i gatene, har slått tilbake på resten av partiene.

– Over én av fem svensker er ikke rasister. Så de blir selvsagt provosert når de får på seg den merkelappen. I tillegg forsterker utfrysningen, stemplingen og motarbeidingen det offernarrativet SD profilerer seg på. Ved å isoleres, gir kritikerne deres dem rett i fremstillingen om at de blir kneblet av «mediene, eliten og det politiske establissementet», sier han.

Åkesson: - Vi har allerede fått vår revansje

Hver av leirene i Karlstad pakker ned sine plakater og scener, og folk rusler hjemover. Denne ettermiddagen var Sverigedemokraterna-tilhengerne i solid flertall.

Når VG snakker med Jimmie Åkesson etter hans torgmøte, mener han det har vært betydelig mindre motstand ute i gatene enn ved forrige valgkamp.

– I denne valgkampen har det vært mye mindre bråk og motstand når vi er ute og snakker med folk. Det er så mange SD-sympatisører her, så man merker ikke mye til det lenger. Selvsagt skal man få demonstrere, så lenge man ikke avbryter. Men mye av det vi har møtt tidligere, er folk fra den ekstreme venstresiden. De er ikke objektive representanter for vanlige folk, sier Åkesson.

SD-lederen mener, ikke overraskende, at taktikken til resten av partiene i Riksdagen har slått tilbake på dem selv.

– De klarte ikke å isolere oss, så da forsøkte de å sette oss i en bås som rasister. Men mennesker rundt om i Sverige ser jo at det ikke stemmer. Så da blir det en dissonans mellom det du får fortalt og det du faktisk opplever, sier han.

– Vil et brakvalg for SD være en personlig revansje for deg?

– Vi kom inn i Riksdagen, og vi har økt jevnt og trutt på meningsmålingene siden da. Jeg føler ikke jeg har mer å bevise. Jeg merker at mange av de som har satt på oss merkelapper, er i ferd med å bytte innstilling. Selv våre politiske motstandere i Riksdagen blir overrasket over hvor seriøst vi jobber, svarer Åkesson.

Han avslutter:

– Så vi har allerede fått vår revansje.