Löfven til VG om Sverigedemokraterna: - Mener muslimer ikke er ordentlige mennesker

2018-08-15

GÖTEBORG (VG) Sverigedemokraterna vokser, mens Socialdemokraterna krymper. Flere tror bilbrannene i Sverige kan ha stor innvirkning på valgresultatet.

Publisert: 15.08.18 14:27

Etter å ha blitt rystet av landsomfattende bilbranner, og med tre og en halv uke igjen før valget, forsøker statsminister Stefan Löfven (Socialdemokraterna) å overbevise velgerne om at det er hans regjering som vil sørge for trygghet for alle svensker.

Natten før patruljerte han med de svenske natteravnene. Onsdag formiddag er han på plass for å treffe hjemmetjenestepersonell i Tynnered i vestre Göteborg - som tidligere har vært en bastion av støtte for «sossarna».

Statsministeren snakker om velferd og den svenske modellen.

Men det de fleste av de fremmøte her vil ha svar på, er hvordan de skal kunne kjenne seg trygge.

– Det viktigste for meg er trygghet, og jeg kjenner meg ikke trygg når jeg går frem og tilbake til jobb. Politiet har ikke ressurser til å hjelpe oss når det skjer noe kriminelt, og det føles som vi innvandrere blir bortglemt og overlatt til oss selv i bydelene, sier én kvinne.

Andre nikker anerkjennende.

Löfven svarer med at responsen skal være mer politi, flere overvåkningskameraer, men også tidlig forebygging.

Men stadig flere svensker virker til å tro mer på Sverigedemokraternas tilnærming, skal vi tro meningsmålingene. Med et gjennomsnitt på 21,8 prosent de siste fem ukene, er de nå nesten like store som Löfvens Socialdemokraterna med 23,3 prosent.

I valget i 2014 var Socialdemokraterna nesten dobbelt så store som Sverigedemokraterna.

Og bilbrannene er dårlig nytt for regjeringen inn mot valget, mener flere statsvitere:

– Den umiddelbare konsekvensen er at det blir enda vanskeligere for Socialdemokraterna å følge sin plan. Man har blitt tvunget til å prate kriminalitet, straff og integrering hele våren og nå ville man heller prate velferdspolitikk, sier Tommy Möller, statsviter ved Stockholms universitet, til nyhetsbyrået TT .

Flere VG snakket med i bydelen Frölunda tirsdag sa at de hadde mistet tilliten til Löfvens regjeringsparti.

Men Stefan Löfven har liten forståelse for de som sier de nå vil stemme Sverigedemokraterna i stedet:

– De vil ta bort velferden og sier at samer og muslimer ikke er ordentlige svensker eller mennesker. De spiller på kløftene og utryggheten i samfunnet, sier Löfven til VG.

– Mange dere møtte her i dag ville først og fremst snakke om sikkerhet. Tror du bilbrannene vil endre valgresultatet?

– De ville snakke om mange temaer, men også om sikkerhet. Det er forståelig. Men når det kommer til valget så handler det om å utvikle et samfunn som skal øke tryggheten, og der har vi en sterk fortelling, sier han.

– Men hvilket ansvar har dere som regjeringsparti for utviklingen av bilbranner i Sverige de siste årene?

– Ansvaret ligger hos den som tenner på bilene. Men vi har et ansvar for å se til at politiet har ressurser, og vi har gitt dem mer penger enn det de selv ba om, sier Löfven til VG.