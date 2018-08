BLODIG ÅSTED: Synet som møtte politiet da de rykket ut til boligen i Spania var svært uhyggelig. Foto: Guardia Civil

Politiet mistenker at svenske torpedoer står bak torturdrapet i Spania

De to svenske familiene er i sorg etter at to menn ble torturert - og en av dem drept - i Spania fredag. Politiet tror torpedoer står bak.

De to mennene som ble funnet hardt skadet i en bolig sør for Malaga fredag, er begge i 30-årene, og kommer fra Stockholmsområdet.

Hørte skrik

Etter at naboene hørte skrik fra huset, tilkalte de politiet ved 19-tiden fredag kveld. Der fant politiet to svenske menn med skudd- og stikkskader.

Mennene hadde blitt fastbundet og etterlatt for å dø. Den ene mannen var imidlertid i gang med å komme seg løs for å be om hjelp, og ligger nå på sykehuset i kritisk tilstand.

Den andre døde på stedet, som følge av skadene han hadde blitt påført.

Familiene reagerer

Det spanske politiet tror hendelsen han kobles til narkotikavirksomhet, og de to ofrene har tidligere blitt dømt for lovbrudd i Sverige.

De to ofrenes familier sitter hjemme i Stockholm, og fortviler over at sønnene deres fremstilles på en «uriktig måte».

Den avdøde mannens mor beskriver sønnen som en god sønn som hjalp alle.

– Han har vært en lovbryter før i tiden, og han har sittet i fengsel. Men etter at han fikk barn sluttet han med det, sier hun til Expressen.

En kvinne i nær familie med den skadede mannen sier at de begge har familier som elsker dem.

– Det er urettferdig å ta opp ting som tilhører ofrenes fortid. De er ofre for noe forferdelig, som ingen noensinne skal trenge å gå gjennom. Hva som har skjedd tidligere i livet, har ingenting å gjøre med denne forferdelige hendelsen, sier hun.

Tre menn i 20-årene arrestert

Ni timer etter at de to svenskene ble funnet, pågrep politiet tre menn på henholdsvis 20, 24 og 27 år.

Ifølge den spanske avisen ABC er de mistenkte torpedoer.

De skal ha forsøkt å rømme fra politiet. En av mennene ble identifisert med hjelp fra svensk politi, og det spanske politiet begynte å spane etter bilen han kjørte i, skriver La Opinion de Malaga.

De tre mennene mistenkes for drap, drapsforsøk og frihetsberøvelse.

Ifølge det spanske politiet er alle tre svenske, men svensk UD skal bare ha mottatt opplysninger om at én svensk statsborger er arrestert.

Politiet vil ikke kommentere til Expressen om de mistenker at det er flere innblandet.