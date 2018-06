Foto: SAUL LOEB / AFP

Macron klemte til - lagde merker på Trumps hånd

Publisert: 09.06.18 22:00

Den franske presidenten Emmanuel Macron gjorde inntrykk på Donald Trump under G7-møtet - bokstavelig talt.

G7 er en sammensetting av verdens mektigste land. En gang i året møtes de for å diskutere politikk, klima, økonomi, sikkerhet og samfunn.

En pressekonferanse med Frankrikes president Emmanuel Macron og USAs president Donald Trump har vakt oppsikt.

Macron lener seg inn for et håndtrykk først.

– Han er min venn, sier Trump og tar tak i Macrons hånd.

Macron klemmer til og det er Trump som først prøver å komme seg ut av det faste håndtrykket. En fotograf klarer det tydelig merket Macrons tommel har etterlatt seg i Trumps hånd.

Det er slett ikke første gang Macron og Trump får oppmerksomhet for sine håndtrykk. For omtrent nøyaktig ett år siden møtes de to statslederne for første gang i Brussel - noe som resulterte i en 25 sekunders lang håndtrykk-kamp.

Begge statsledere uttalte etter fjorårets møte at de hadde et godt forhold, men da Trump besluttet å trekke USA ut av atomavtalen med Iran, tilspisset forholdet seg.