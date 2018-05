GÅR SAMMEN: Leder av Femstjernersbevegelsen, Luigi Di Maio, (t.v) og leder av Ligaen, Matteo Salvini, skal lede Italia sammen. Foto: TIZIANA FABI / AFP

Enighet om ny regjering i Italia

Publisert: 18.05.18 10:33 Oppdatert: 18.05.18 12:06

Femstjernersbevegelsen opplyser at den har kommet til enighet med Ligaen om å danne regjering i Italia.

Enigheten mellom de to populistiske partiene er oppnådd to måneder etter valget, der ingen partier eller fløyer sikret seg parlamentarisk flertall.

– I dag har vi endelig fått på plass alle delene av kontrakten om en ny regjering for forandring. Jeg er veldig glad, skriver leder for Femstjernesbevegelsen, Luigi De Maio, på deres nettsider.

Femstjernersbevegelsen, som ble det største partiet etter valget med 32 prosent av stemmene, har tidligere sagt nei til ethvert samarbeid med andre partier.

Ideologisk sett ligger de langt fra det ytterliggående høyrepartiet Ligaen, som i valget stilte i en høyrekoalisjon sammen med blant andre eksstatsminister Silvio Berlusconis (81) Forza Italia . Femstjernsbevegelsen har utelukket å samarbeide med Forza på grunn av Berlusconi og korrupsjonsdommen mot ham.

Fakta Valget i Italia *I valget i Italia den 4. mars fikk ingen av blokkene parlamentarisk flertall. * De mest euroskeptiske og populistiske to partiene i valget, Femstjernersbevegelsen (M5S) og Ligaen (Lega), fikk til sammen over halvparten av stemmene. * De to partiene er ikke allierte og har tidligere utelukket et regjeringssamarbeid, men har etter valget fremstått som mer åpne for å dele på makten.

Skal godkjennes

Etter flere måneder med intense forsøk på å danne en levedyktig regjering, truet president Sergio Mattarella til slutt med å utnevne en teknokratregjering forrige uke. Da ble det fart i forhandlingene.

Det er fortsatt ikke kjent hvem som blir statsminister. Di Maio har tidligere uttalt at det vil bli det han omtaler som en nøytral tredjeperson.

Før partene er helt i mål, må den nye regjeringsplanen godkjennes av M5S' medlemmer i en nettbasert avstemning fredag, skriver nyhetsbyrået DPA .

EU-skepsis

I regjeringsplattformen tas det til orde for å øke det italienske budsjettunderskuddet – noe som trolig vil være i strid med EUs regler. Partiene ønsker også å oppheve sanksjonene mot Russland og internere ulovlige innvandrere, skriver NTB. Debatten om innvandring dominerte valgkampen og førte til en dyp splittelse i velgermassen.

Tidligere denne uken ble det også kjent at partiene har vurdert å trekke landet ut av eurosamarbeidet og beholde egen nasjonal valuta. Tiltaket var foreslått i et utkast til en regjeringsavtale som ble publisert av Huffington Posts italienske utgave tirsdag.

I det 39 sider lange dokumentet ble det også foreslått å reforhandle EU-avtaler og få Den europeiske sentralbanken til å avskrive 250 milliarder euro på Italias statsgjeld, skriver NTB.

De to partiene hevdet imidlertid at utkastet var utdatert og at de hadde bestemt seg for likevel å beholde euroen.

