BEGRAVET I FEIL LAND: Kisten med avdøde Øyvind Fredriksen (57) ble ved en feil forvekslet med en annen kiste på Gardermoen, og fløyet videre til Polen. Nå ligger Øyvind Fredriksen begravet på kirkegården Smetowo, ti mil sør for Gdansk. Foto: Jørgen Braastad

Her er Øyvind Fredriksens polske hvilested

Publisert: 18.05.18 21:22

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-18T19:22:34Z

SMETOWO (VG) Han skulle ha vært lagt til hvile i Mandal i dag. I stedet ligger han her, i vakre Smetowo sør for Gdansk. Hvis det går slik dagens møte med polske myndigheter antyder, kan han kanskje snart komme hjem.

På en vakker liten gravplass midt iden lille byen Smetowo hundre kilometer sør for Gdansk ligger to nye graver. Den ene er overøst med blomster. Også graven på høyre side er kledd med buketter og sørgebånd, men langt mindre.

På korset over denne graven står det ikke et navn. Men det er her avdøde Øyvind Fredriksen fra Norge ligger, etter at kisten hans ved en feiltagelse ble sendt til Polen i stedet for Mandal.

To begravelser

Han ønsker ikke navnet sitt i avisen, mannen i hvit t-skjorte som arbeider på kirkegården. Men han forteller til VG at den samme familien i landsbyen hadde to begravelser:

Fredag forrige uke ble det holdt begravelsesseremoni for kisten som de trodde inneholdt et familiemedlem som hadde dødd mens han oppholdt seg i Norge. Dagen etter fikk de vite at det var skjedd en feil, og at kisten de hadde jordfestet inneholdt en nordmann. Samme dag ble kisten med deres avdøde fløyet til Gdansk. Mandag, tre dager etter forrige begravelse, ble endelig familiemedlemmet begravet.

- To begravelser, sier kirkegårdsarbeideren og holder opp to fingre.

VG har tidligere fått opplyst at kisten ligger i et forseglet kammer. Hvorvidt det er korrekt, vites ikke, men at både den norske og den polske mannen er jordfestet, er sikkert.

Stillhet i landsbyen

Smetowo ligger i et vakkert jordbrukslandskap sør for Gdansk, omgitt av bugnende åkre under en vidåpen himmel. Landsbyen er delt i to av jernbanen som går mot sør. I utfarten ut av landsbyen ligger den lille røde kirken. VG møter de to lokale prestene, som ikke ønsker å uttale seg.

- No comment, sier de.

VG har henvendt seg til venner og familie som deltok i begravelsen. De forteller at fredagens begravelse var en stor seremoni, med mange gjester. En venn av familien forteller at den lokale kirken var fylt til randen av besøkende og sørgende.

Heller ikke borgermesteren ønsker å uttale seg. På epost får vi vite at de venter på at de riktige juridiske skritt skal tas i tråd med regelverket som regulerer dette.

Tomas Friberg, sønnen til avdøde Fredriksen, opplyser til VG at søknaden om å få kisten med faren gravd opp og utlevert til Norge, vil bli overlevert de polske myndigheter tidlig neste uke.