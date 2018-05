FUNNET DØD: Politiet mener at Lena Wesström ble drept. Foto: Svensk politi

Pågrepet for drapet på Lena Wesström (45) i Sverige

Publisert: 29.05.18 16:22 Oppdatert: 29.05.18 17:50

En drøy uke etter at trebarnsmoren og frikirkepastoren ble funnet død i nærheten av sitt eget hjem i Örebro, er en person nå pågrepet for drap.

Tirsdag formiddag var vedkommende inne til avhør i forbindelse med den pågående etterforskningen, skriver Aftonbladet . Etter avhøret besluttet påtalemyndigheten at personen skulle pågripes, mistenkt for drapet.

Bakgrunn: Mistenkte kidnapping

Politiet er svært tilbakeholdne med informasjon, og det er derfor uklart om det er noen form for relasjon mellom de to – eller om politiet mener at Lena Wesström er et tilfeldig offer. De har heller ikke sagt noe om mulig motiv.

– Jeg kan ikke kommentere hva som har kommet frem i avhøret, sier pressetalsperson Christina Hallin til SVT .

Den 45 år gamle frikirkepastoren ble meldt savnet etter at pårørende for omtrent to uker siden oppdaget at huset hennes sto åpent, og at eiendelene hennes lå igjen.

Politiet mistenkte først at hun var kidnappet , men noen dager senere ble hun funnet død bak en støyskjerm, bare noen hundre meter fra der hun bodde. Politiet sa da at hun burde ha blitt funnet tidligere .