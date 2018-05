ÅSTEDET: Den russiske journalisten ble funnet skutt av sin kone, og overlevde ikke turen til sykehuset. Foto: Reuters

Russisk journalist skutt og drept i Ukraina

Publisert: 29.05.18 21:31 Oppdatert: 29.05.18 22:34

Ifølge politiet ble journalisten Arkadij Babtsjenko (41) skutt og drept ved sin leilighet i den ukrainske hovedstaden Kiev.

Babtsjenko er en kjent regimekritiker, og har skrevet en rekke artikler for opposisjonelle medier, blant annet med sterk kritikk av Russlands president Vladimir Putin .

Ifølge politiet var det kona som fant ham skutt. Hun ringte da politiet, men ektemannen døde av skadene i ambulansen på vei til sykehus. Politiet mistenker at motivet for drapet er hans «profesjonelle aktiviteter».

Skutt i ryggen

Den britiske avisen The Independent siterer den ukrainske politikeren Anton Gerasjtsjenko, som sier at Babtsjenko ble angrepet idet han kom tilbake til leiligheten etter en tur på butikken tirsdag.

– Da han åpnet døren til leiligheten, skjøt angriperen ham flere ganger i ryggen, skriver han på Facebook.

Han skriver videre at det «åpenbart er en mulighet for at dette ble utført av russiske spesialstyrker», men politiet er klare på at ingen så langt er pågrepet – og at de ikke har noen mistenkte i saken.

Kun timer før han ble drept, skrev Babtsjenko på sin egen Facebook-side at han på denne dagen for fire år siden unngikk døden da et militærhelikopter han ønsket å være med – men ikke fikk lov – ble skutt ned og 14 personer ble drept.

– Jeg var heldig, skrev han.

Lang fartstid

Babtsjenko tjenestegjorde i det russiske militæret under den første Tsjetsjenia-krigen på 1990-tallet, og har senere jobbet som krigskorrespondent for flere russiske medier.

Fra 2014 dekket han Russlands intervensjon i Ukraina, men forlot hjemlandet i 2017 grunnet trusler mot ham og hans familie, skriver Moscow Times . Det siste året ledet han et TV-program på den private ukrainske kanalen ATR.

– Det er veldig problematisk. Han har rømt fra Russland på grunn av trusler mot ham, og har søkt tilflukt i Ukraina, sier sjefrådgiver i menneskerettighetsorganisasjonen Den Norske Helsingforskomité (NHC), Lene Wettland.

Hun kjente godt til Babtsjenko, og beskriver dødsfallet som trist.

– Han var en god journalist og dyktig kommentator. Han poengterte veldig mange problematiske ting ved Russlands krigføring, med særlig vekt på soldater og sivile.

For noen år tilbake deltok Babtsjenko på et arrangement i regi av NHC på Nobels fredssenter.