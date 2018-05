I RETTEN: Kim Dong-chul blir geleidet til rettssaken mot ham av to nordkoreanske vakter i april 2016. Den amerikanske statsborgeren ble dømt til ti års straffarbeid for spionasje. Foto: KIM KWANG HYON / TT NYHETSBYRÅN / SCANPIX

CNN: Nord-Korea vil frigi amerikanske fanger

Publisert: 03.05.18 11:35

UTENRIKS 2018-05-03T09:35:33Z

Tre amerikanere skal være sluppet ut av fengsel i Nord-Korea. «Følg med!» skriver Donald Trump på Twitter.

Tre amerikanere som sitter fengslet i Nord-Korea kan bli frigitt i løpet av kort tid. USAs president Donald Trump hintet i går om snarlige nyheter om de tre fangene.

«Som alle vet, har tidligere administrasjoner lenge bedt Nord-Korea løslate tre gisler fra en arbeidsleir, uten hell. Følg med!» skrev Trump på Twitter.

CNN har snakket med en kilde som bekreftet at de tre amerikanerne vil bli sluppet fri om kort tid . Fangene skal være flyttet til et hotell i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang. Der skal de få god mat og medisinsk behandling.

Ifølge BBC kan ikke det amerikanske utenriksdepartementet bekrefte at fangene er flyttet til Pyongyang, men en talsmann sier til den britiske kringkasteren at USA «jobber for at amerikanske statsborgere fengslet i Nord-Korea skal komme hjem så snart som mulig» .

Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho besøkte Stockholm i mars. Der skal han ha diskutert løslatelsen av de tre amerikanerne med den svenske utenriksministeren.

Fiendtlige handlinger

To av de fengslede amerikanerne ble arrestert i fjor, etter at Trump tiltrådte som president. Begge var ansatt på Pyongyang University of Science and Technology (PUST), Nord-Koreas eneste private universitet.

Kim Hak-song ble arrestert 6. mai 2017 og anklaget for «fiendtlige handlinger». Han er etnisk koreaner, men vokste opp i Kina, rett over grensen fra Nord-Korea. Han emigrerte til USA, men flyttet tilbake til Kina, der han studerte landbruk. Deretter fikk jobb han på PUST, og flyttet til Nord-Korea.

Amerikansk-koreanske Kim Sang-duk, også kjent som Tony Kim, ble arrestert i april i fjor, i det han var i ferd med å forlate Pyongyang. Han er anklaget for spionasjer.

Tony Kim studerte i USA, og jobbet i mange år som regnskapsfører. I Pyongyang var han tilknyttet PUST, men gjorde også humanitært arbeid i Nord-Korea.

Den tredje amerikaneren, Kim Dong-chul, ble arrestert i oktober 2015. Året etter ble han dømt til ti års straffarbeid for spionasje. Kim bor i Virginia, USA, men drev en periode forretninger i Rason, en nordkoreansk økonomisk sone på grensen til Kina. I 2016 innrømmet han på en pressekonferanse å ha drevet spionasje for Sør-Korea .

Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in møtte hverandre på grensen mellom de to landene 27. april. Donald Trump har varslet at han vil møte Kim Jong-un innen en måned .

