OPCW har gransket nytt sted i Douma

Eksperter fra OPCW samlet onsdag inn prøver på et nytt sted i Douma utenfor Damaskus, der de leter etter bevis for et kjemisk angrep.

– I dag har undersøkelseskommisjonen gjennomført et besøk på et annet sted i Douma. Den har også samlet inn prøver på dette stedet, skriver Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) i en uttalelse.

Det er inspektørenes andre besøk i den tidligere opprørsbastionen etter at de greide å ta seg inn i byen sist lørdag. Da hadde de ventet på klarsignal i en uke i Damaskus.

OPCW skal granske meldingene om at det ble gjennomført et kjemisk angrep mot byen 7. april, like etter at den siste opprørsfløyen i byen hadde nektet å la seg flytte til Nord- Syria .

Det var syriske hjelpearbeidere og opprørere som meldte at over 40 mennesker, blant dem mange kvinner og barn, mistet livet idet de ble kvalt av giftig gass som lekket ut mens de satt stuet sammen i kjellere for å beskytte seg mot kraftige luftangrep.

Alle prøvene som OPCW-teamet samler inn i byen, skal bringes til Haag der de skal analyseres i OPCWs laboratorium.

Det antatte kjemiske angrepet førte til at Storbritannia, Frankrike og USA gjennomførte et luftangrep uten FN-mandat mot Syria og det som ble oppgitt å være lagre og produksjonsanlegg for kjemiske våpen.

Russland har hevdet at det kjemiske angrepet ble iscenesatt av Storbritannia og organisasjonen Hvite hjelmer, som under krigen har drevet redningsarbeid i opprørskontrollerte områder.

