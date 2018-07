HUMOR: Garrett Matthias på sykehuset på et bilde moren Emilie har tatt, omgitt av noen av tingene han likte. Foto: Emilie Matthias via AP

5-åring døde av kreft: Skrev sitt eget minneord

Publisert: 17.07.18 07:12

Amerikanske Garrett Matthias (5) var med på å skrive sin egen nekrolog som familien har delt. I helgen feiret de livet hans – slik han selv ville.

Blant ønskene til Garrett Matthias fra Iowa i USA var at han ikke ville ha noen begravelse, men fem hoppeslott (ett for hvert år), Batman og slush.

Han døde 6. juli, av en sjelden form for kreft. Nå sier moren Emilie Garrett til BBC at hun og mannen Ryan ønsket å dele sønnens humoristiske sans med folk.

– Én av tingene jeg sliter med når jeg leser en vanlig nekrolog, er at du ikke får noe særlig informasjon om hvordan personen var. Jeg ville at folk skulle få et inntrykk av Garretts personlighet. Så jeg fikk ideen om å skrive den med hans egne ord, forteller hun.

I nekrologen familien har delt på nettsiden til begravelsesbyrået , står det at de vil arrangere en feiring av livet hans med en bisettelsesseremoni i Åsgard-stil med fyrverkeri ved solnedgang. Garrett skal nemlig selv ha sagt han ville brennes «sånn som Thors mamma ble da hun døde (som i «Thor»-filmen) og deretter lages om til et tre så han kan leve i det som en gorilla.»

Det står også at familien vil arrangere en privat spredning av asken på et senere tidspunkt «når foreldrene finner ut hvordan i huleste de skal få asken hans gjort om til et tre og finne et fredet område der det kan stå».

Nekrologen ble laget gjennom flere samtaler de siste ukene før sønnen døde. Den er signert «Great Garrett Underpants».

Flere medier verden over har omtalt minneordet som er spredt gjennom sosiale medier. Moren Emilie sier det har gjort henne målløs å se hvor langt saken har nådd.

– Folk fra hele verden har skrevet til oss. Vi er imponert og ydmyke over å se at Garretts ord har rørt ved så mange mennesker.

Hun beskriver feiringen av livet hans på lørdag som svært vellykket:

– Vi hadde fem hoppeslott, Batman, Wonder Woman, Spider Man og slush, forteller hun til BBC.

De fulgte Åsgard-tradisjonen ved å få en bueskytter til å skyte en brennende pil mot en modellbåt som fløt på innsjøen der de bor.

Om det å dø sa Garrett selv: «Jeg skal bli en gorilla og kaste bæsj på pappa!»