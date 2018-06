Det hvite hus' pressesjef Sarah Huckabee Sanders skal ha blitt nektet servering på en restaurant i Virginia fredag kveld. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB scanpix

Trumps pressesjef: – Avvist på restaurant fordi jeg jobber for Trump

Publisert: 23.06.18 20:49

Det hvite hus' pressesjef Sarah Sanders forteller at hun ble bedt om å forlate en restaurant i Virginia fordi hun jobber for president Donald Trump.

Restauranten The Red Hen i Lexington er blitt overveldet av nettanmeldelser fra både tilhengere og motstandere av Trump etter at Sanders og hennes følge ble nektet servering.

– I går kveld ba eieren av Red Hen i Lexington meg om å gå fordi jeg jobber for presidenten, og jeg gikk på høflig vis, tvitrer Sanders lørdag ettermiddag.

– Hennes handlinger sier mye mer om henne enn om meg. Jeg gjør alltid mitt beste for å behandle folk, også dem jeg er uenige med, med respekt, tilføyer Trumps pressesjef.

Hendelsen ble en hit på sosiale medier da Brennan Gilmore, en aktivist, musiker og tidligere amerikansk diplomat, samme morgen lastet opp en skjermdump på Twitter .

Restauranten er siden blitt oversvømt både av 5-stjerners anmeldelser på nett, der brukere hyller avvisningen, og 1-stjernersslakt fra folk som anklager spisestedet diskriminering.

Nyhetsbyrået AP har forsøkt å ringe restauranten, men ingen tok telefonen.

Tirsdag fikk USAs minister for innenlands sikkerhet, Kirstjen Nielsen, en uvanlig opplevelse da hun spiste på en meksikansk restaurant i Washington D.C. Restaurantgjester ropte gjentatte ganger «skam!» til Nielsen, som har frontet Trump-regjeringens praksis med å skille barn fra foreldre som krysser grensen ulovlig til USA.

Seansen ble filmet og endte med at Nielsen forlot restauranten. To dager tidligere ble Trump-rådgiver Stephen Miller kalt «fascist» da han spiste på en annen meksikansk restaurant i Washington, ifølge New York Post .