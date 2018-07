KRITISK: Politiet på plass utenfor huset i Amesbury, hvor paret i 40-årene ble funnet. Foto: Jack Taylor / Getty Images

Britisk par kritisk skadet etter kontakt med nervegift

Publisert: 04.07.18 23:00 Oppdatert: 04.07.18 23:35

UTENRIKS 2018-07-04T21:00:05Z

To briter i 40-årene er utsatt for den samme nervegiften som Sergej Skripal og hans datter ble utsatt for i mars.

Det bekrefter politiet ifølge flere kilder, deriblant BBC .

Tilstanden er onsdag kveld fortsatt kritisk for begge.

De to britene ble lørdag funnet bevisstløse i et hus i småbyen Amesbury, omkring 13 kilometer fra der den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter ble forsøkt drept med nervegift i mars .

Onsdag slo Wiltshire-politiet alarm om det de omtaler som en «alvorlig hendelse», og bekrefter at det er nervegiften Novitsjok de to britene er blitt utsatt for.

Novitsjok er en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

Politiet tror ikke paret var utpekte mål

Ifølge BBC sier politiet at det «ikke er noe i deres bakgrunn» som tilsier at paret var utpekte mål.

Antiterrorpolitiet leder nå etterforskningen av saken.

Venner har identifisert paret som Dawn Sturgess (44) og Charlie Rowley (45). Politiet har ikke offisielt bekreftet dette, men opplyser at det er to britiske statsborgere som er rammet.

Begge ble lagt inn på sykehuset Salisbury District lørdag.

I en uttalelse fra politiet skriver assisterende kommisjonær for spesielle operasjoner, Neil Basu, at en ambulanse ble sendt til adressen lørdag formiddag, etter at en 44 år gammel kvinne hadde kollapset.

Senere samme dag måtte ambulansepersonell igjen rykke ut til adressen, etter at en 45-åring også hadde blitt akutt dårlig.

Politiet kan ikke bekrefte at nervegiften de to britene er utsatt for er fra samme parti som Skripal og datteren ble utsatt for, men sannsynligheten for at hendelsene har en sammenheng etterforskes.

Sperringer

Politiet har satt opp sperringer rundt en bolig og flere andre steder der de to personene hadde oppholdt seg før de mistet bevisstheten. Sikkerhetstiltakene er styrket både i Amesbury og Salisbury.

Men britiske helsemyndigheter sier det ikke er grunn til å anta at det foreligger noen større risiko for allmennheten.

– Situasjonen vil bli vurdert fortløpende etter hvert som vi får mer informasjon, heter det i en uttalelse fra Public Health England (PHE).

Utløste diplomatisk krise

Det var i mars i år at Sergej Skripal og hans datter Julia Skripal funnet bevisstløse på en benk i Salisbury, der Sergej Skripal bodde. Datteren var på besøk fra Russland .

Analyser viste at de to var blitt forgiftet av nervegassen Novitsjok.

Britiske myndigheter har anklaget Russland for å stå bak angrepet, mens Russland på sin side avviser anklagene og krever bevis.

Saken utløste diplomatisk krise mellom Russland og Storbritannia, og etter hvert også mellom Russland og resten av Vesten etter hvert som andre land stilte seg på britenes side.

Julia Skripal ble utskrevet fra sykehuset 11. april, etter å ha ligget 20 dager i koma. Faren ble utskrevet 18. mai. Han har så langt ikke snakket med mediene, men datteren har i et intervju sagt at hun har hatt store smerter, og at det har tatt tid å bli bedre.