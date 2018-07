En spesialsoldat i verneutstyr deltar i etterforskningen av nervegift-hendelsen i Salisbury, der to personer er kritisk syke etter å ha fått i seg nervegiften novitsjok. Lørdag ble en politimann innlagt på sykehus med mistanker om å ha blitt utsatt for nervegiften. Foto: AP / NTB SCANPIX

Britisk politibetjent innlagt på sykehus etter novitsjok-mistanke

NTB

Publisert: 07.07.18 22:59

En britisk politibetjent er innlagt på sykehus i etter mistanke om at han har blitt eksponert for nervegiften novitsjok, melder avisen Salisbury Journal.

Akuttmottaket på sykehuset Great Western Hospital i Swindon er stengt og ingen pasienter slippes inn eller ut, ifølge avisen .

– Politibetjenten ble innlagt på sykehuset lørdag ettermiddag for sjekk i forbindelse med den pågående hendelsen i Amesbury, opplyser en talsperson for sykehuset lørdag kveld.

Politibetjenten ble senere lørdag overflyttet til Salisbury District Hospital for videre behandling. Sykehuset har spesialutstyr for å ta og analysere prøver og vil forhåpentligvis i løpet av kort tid få svar på om det er novitsjok som politimannen har fått i seg.

Kritisk for kvinne og mann

En talsperson for sykehuset i Salisbury sier at faren for at folk flest skal bli utsatt for nervegift, er svært liten.

Forrige lørdag ble en kvinne og en mann, begge i 40-årene, innlagt på sykehus etter å ha fått i seg den svært farlige nervegiften novitsjok. Tilstanden til de to er fortsatt kritisk.

Over hundre politifolk etterforsker saken, og en av teoriene er at de to tilfeldigvis kom over en liten beholder med giften – og at den kan ha blitt kastet etter nervegiftangrepet mot den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og datteren Julia i Salisbury i mars.