ANKLAGET: Brett Kavanaughs kandidatur til høyesterett vil avhenge av Senatets avgjørelse, som vil finne sted fredag. Foto: Manuel Balce Ceneta / Reuters

Avis: Det hvite hus har ikke funnet bevis for overgrep i Kavanaugh-saken

UTENRIKS 2018-10-04T05:40:33Z

Ifølge The Wall Street Journals kilder har Det hvite hus gått gjennom rapporten fra FBI uten å finne bevis for overgrepsanklagene rettet mot Brett Kavanaugh.

Publisert: 04.10.18 07:40 Oppdatert: 04.10.18 08:10

The Wall Street Journal skriver torsdag kveld amerikansk tid at Det hvite hus er ferdig med å se over intervju-rapportene fra FBIs undersøkelser i Kavanaugh-saken. Konklusjonen er at det ikke finnes bevis for anklagene, ifølge ikke navngitte kilder i Det hvite hus.

Torsdag vil Senatet motta FBIs rapport om overgrepsanklagene mot Brett Kavanaugh, Donald Trumps kandidat til høyesterett, mot Christine Blasey Ford.

Ifølge The Wall Street Journals kilder har altså Det hvite hus, ikke overraskende, konkludert med at det ikke finnes bevis for disse. Likevel avhenger Kavanaughs nominasjon i større grad av Senatet, som antagelig vil votere i saken lørdag.

Det hvite hus har avvist å kommentere saken overfor Wall Street Journal.

I kjølvannet av Ford og Kavanaughs følelsesladde høringer i forrige uke har spesielt Kavanaughs uttalelser blitt ettergått i sømmene.

Mens Donald Trump har gitt sin fulle støtte til egen kandidat, har Demokrater i Senatet uttrykt bekymring for at FBI ikke får gjennomført en grundig nok etterforskning før avstemningen. Republikanske representanter frykter på sin side at Det hvite hus og presidentens uttalelser om Ford har gjort det vanskeligere å sikre flertall.

I avisen New York Times har over 1000 jusprofessorer underskrevet på et brev tilsendt Senatet. Budskapet i brevet er at Kavanaughs uttalelser under høringen diskvalifiserer ham som høyesterettsdommer, på bakgrunn av holdningene og den «juridiske karakteren» han utviste.

Blant annet heter det i brevet at Kavanaugh «fremsto aggressivt overfor spørsmålsstillerne», og at han kalte høringen «et kalkulert og orkestrert politisk stikk».