SYKE: Så mange som hundre personer skal være syke på flyet som ankom Ney York onsdag morgen. Foto: SOCIAL MEDIA / X04130/ Larry Coben via REUTERS

Flere passasjerer syke på fly fra Dubai

UTENRIKS 2018-09-05T14:59:58Z

Et Emirates-fly skal ha bli satt i karantene etter at flere personer har blitt rapportert syke på et fly fra Dubai til New York City.

Publisert: 05.09.18 16:59 Oppdatert: 05.09.18 17:13

Flyet som landet på John F. Kennedys internasjonale flyplass rundt 09:00 onsdag, har blitt satt i karantene, ifølge nyhetsbyrået AP. Det ble først meldt at rundt 100 av de 500 passasjerene ombord på flyet skal ha rapportert at de føler seg dårlige. Ifølge flyselskapet skal det dog være snakk om 10 syke personer. Disse har nå blitt fraktet til sykehuset Jamaica Hospital og blir tatt hånd om av sykehuspersonell, skriver NBC New York .

To mannlige passasjerer skal ifølge piloten, ha hatt svært høy feber mens resten hostet uavbrutt, skriver ABC News .

Eric Phillips, talsperson for byen ordfører, Bill de Basio, melder på Twitter at representanter fra «U.S Centers for Disease Control and Prevention» er på stedet. På plass er også sykehuspersonell.

Han skriver videre at flyet stoppet i Mecca, som for tiden opplever utbrudd av influensa, noe som kan indikere at det er influensa passasjerene har fått.

På Twitter skriver Emirates at de resterende personene vil bli sluppet av flyet innen kort tid.