BEKYMRET: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han er en venn av den forsvunne journalisten, og at han følger saken tett. Foto: AP

Erdogan: Vokter flyplass og konsulat etter forsvinningssak

UTENRIKS 2018-10-07T15:38:30Z

ISTANBUL (VG) President Recep Tayyip Erdogan har slått full alarm om forsvinningen til den saudiske journalisten Khashoggi. Nye detaljer verserer om det som kan ha vært et barbarisk drap.

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 07.10.18 17:38 Oppdatert: 07.10.18 17:53

Den mystiske forsvinningssaken rundt Jamal Khashoggi, en 59 år gammel kjent regimekritisk journalist fra Saudi-Arabia , ryster Tyrkia .

Tyrkiske myndigheter er i ferd med å gå igjennom alt video-overvåkningsmateriale fra flyplassen i Istanbul og det saudiske konsulatet, sa president Erdogan under en pressekonferanse i Ankara søndag.

Den tyrkiske presidenten er personlig involvert i forsvinningsmysteriet, fortalte han pressen.

– Jamal er en journalist og en venn som jeg har kjent svært lenge, og jeg håper fortsatt på et positivt utfall, fortsatte Erdogan, ifølge den tyrkiske avisen Daily Sabah .

Hevder han er blitt partert

Jamal Khashoggi bor i selvpålagt eksil i USA, men var i Istanbul for å gifte seg med sin tyrkiske forlovede. Tirsdag besøkte han det saudiske konsulatet for å få noen papirer, men skal aldri ha kommet ut igjen.

Tyrkiske myndigheter hevder at Khashoggi er blitt drept inne på konsulatet. En drapsliga på 15 mann skal ha blitt sendt fra Saudi-Arabia for å ta livet av journalisten, ifølge anonyme kilder tett på etterforskningen.

Andre kilder hevder videre at 59-åringen er blitt kuttet opp i biter, og fraktet ut av konsulatet i all hemmelighet i mindre bokser.

– Det er svært, svært sørgelig for oss at dette har skjedd i vårt land. Jeg følger saken, og vi skal informere omverdenen om etterforskningens utfall, sa Erdogan søndag.

Venn: Drept på barbarisk vis

Saudiske myndigheter har avvist anklagene, og kaller dem «grunnløse». Det saudiske konsulatet i Istanbul har tidligere forklart at Khashoggi forlot konsulatet, og at han siden forsvant.

Hverken Tyrkia eller Saudi-Arabia har foreløpig fremlagt noen bevis som støtter deres sprikende påstander.

Turan Kislakci, leder av den tyrkiske presseorganisasjonen TAM og en personlig venn av Khashoggi, sier til nyhetsbyrået AP at han har fått bekreftet av tyrkiske myndigheter at Khashoggi er blitt drept.

– Vi ble fortalt at han ble drept og at forberedelser til begravelsen kan begynne. Vi ringte flere andre som sa at de hadde bevis for at han ble drept på barbarisk vis og at det vil bli kunngjort i morgen eller dagen etter.

Kislakci sier også han er blitt fortalt at Khashoggi ble gjort bevisstløs før han så ble kuttet opp i småbiter på konsulatet, melder NTB.

Regimekritisk journalist

Khashoggi har markert seg som en journalist som retter skarp kritikk mot det autoritære styresettet i hjemlandet. Han er kommentarer for Washington Post, og er tidligere redaktør for Al Arab Media Group.

59-åringen har gått til frontalangrep mot Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman. Den unge tronarvingen er i full gang med å modernisere kongedømmet , men får massiv internasjonal kritikk for å fengsle opposisjonelle.