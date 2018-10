– BEKYMRET: Tyrkiske Hatice Cengiz sier at forloveden Jamal Khashoggi skal «ha vært noe bekymret over at han kunne være i fare» før han besøkte konsulatet i Istanbul. Foto: Lefteris Pitarakis / TT NYHETSBYRÅN

Forloveden til forsvunnet journalist ber Trump om hjelp

Selv om håpet svinner hen for hver dag som går, tror Hatice Cengiz at forloveden Jamal Khashoggi fortsatt er i live. Nå ber hun Donald Trump om hjelp til å kaste lys over forsvinningen.

Publisert: 10.10.18 08:16 Oppdatert: 10.10.18 08:48

Den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi har vært savnet siden forrige tirsdag , da han gikk inn i det saudiske konsulatet i Istanbul for å få godkjent en ekteskapslisens før giftemålet med Hatice Cengiz.

Siden da har ingen sett ham.

Ifølge Cengiz, som skal ha ventet på forloveden utenfor, skulle de to sette en dato for bryllupet etter konsulat-besøket.

– Alt vi trengte var et stykke papir. Vi skulle ta med søsknene mine og noen av våre nærmeste venner ut på middag for å dele de gode nyhetene, skriver hun i Washington Post onsdag.

Ber Trump om hjelp

Khashoggi er en kjent kritiker av det konservative saudiske regimet, og har det siste året bodd i selvpålagt eksil i USA i frykt for å bli pågrepet i hjemlandet.

Opptak fra overvåkningskameraer viser at Khashoggi gikk inn i konsulatet , men det er ikke lagt fram bevis for at han noensinne kom ut igjen.

– Nå bønnfaller jeg president Trump og førstedame Melania Trump om å hjelp til å kaste lys over Jamals forsvinning, skriver Cengiz.

Hun oppfordrer også Saudi-Arabia, spesielt kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman, til å vise følsomhet på samme nivå og frigi overvåkningsopptak fra konsulatet.

– Selv om denne hendelsen potensielt kan utløse en politisk krise mellom de to landene, må vi ikke overse den menneskelige siden rundt det som har skjedd.

Ulike påstander

Den siste uken har det vært mange spekulasjoner og rykter om hva som har skjedd med Khashoggi.

Ikke navngitte tyrkiske kilder mener journalisten ble drept og partert inne i konsulatet , og fraktet ut i bokser.

– Saudi-Arabia sendte et team på 15 medlemmer spesifikt for å begå drapet. Drapet var planlagt, skal en av kildene ha sagt.

Saudiarabiske myndigheter avviser denne påstanden, og hevder journalisten forlot konsulatet og deretter forsvant på egen hånd. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan krever at konsulatet legger frem bevis hvis Khashoggi virkelig forlot bygningen.

Hverken Tyrkia eller Saudi-Arabia har foreløpig fremlagt noen bevis som støtter deres sprikende påstander.

– Selv om håpet mitt svinner sakte hen for hver dag som går, tror jeg Jaman fortsatt er i live, skriver Cengiz i Washington Post.

«En savnet stemme»

Khashoggi har markert seg som en journalist som retter skarp kritikk mot det autoritære styresettet i hjemlandet.

Han skriver kommentarer for Washington Post, som har uttrykt dyp bekymring for forsvinningen. Forrige fredag publiserte de en blank side med tittelen «En savnet stemme» der Khashoggis kommentar skulle ha stått.