STORM: Orkanen Michael er tirsdag kveld oppgradert til en kategori 3-orkan. Den ventes å treffe land onsdag. Foto: HO/NOAA/RAMMB

Over 140.000 mennesker evakueres før «Michael» treffer land

UTENRIKS 2018-10-09T21:48:36Z

Orkanen Michael fortsetter å øke farten inn mot kysten av Florida, og stadig flere innbyggere blir anmodet å evakuere.

Publisert: 09.10.18 23:48

Tirsdag kveld norsk tid er minst 140.000 mennesker i Bay County i Florida beordret å evakuere, over en tredjedel av innbyggerne i området. «Michael» øker stadig i hastighet, og maksvinden er nå målt til 190 km/t.

Orkanen er tirsdag kveld oppgradert til en kategori 3-orkan, og befinner seg i underkant av 50 mil sør for Bay County og Panama City. Fortsatt er det fare for at stormen vil vokse før den treffer land onsdag.

Det kom tidlig varsler om fare for oversvømmelser og stormflo, opp mot 3,7 meter. Allerede tirsdag ettermiddag meldes det om stormflo og stigende vannstand langs kysten av Mexico-gulfen, i den såkalte Panhandle-regionen.

Orkanen er ventet å fortsette nordover mot Alabama, Georgia og Sør-Carolina. Det innebærer at folk i kystområdene må være forberedt på å bli truffet av vind med en gjennomsnittshastighet på nesten 50 meter per sekund.

Bilder fra Florida viser innbyggere som etter beste evne forsøker å skalke lukene med sandsekker og barrikader foran vinduer.

– Dette er en monsterstorm, og den blir stadig farligere. Tiden er inne for å forberede seg, sa Floridas guvernør Rick Scott tirsdag.

Orkanen kan føre med seg dødelige flommer, og beboerne i områdene som blir rammet får beskjed om å forberede seg på «livstruende vindkast», melder NHC , orkansenteret i USA.

I Bay County er det imidlertid bekymring for at mange lar være å evakuere.

– Jeg ser ikke den trafikkmengden på veiene som jeg ville ventet når 75 prosent av befolkningen oppfordres til å evakuere, sier den lokale sheriffen Tommy Ford.