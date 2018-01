FARLIG TREND: En utfordring på sosiale medier hvor man spiser vaskemiddel kan få fatale konsekvenser. Foto: Pat Sullivan / TT / NTB scanpix

Ny viral trend skaper stor bekymring i USA

Publisert: 27.01.18 15:37

Siden slutten av desember i 2017 har det florert av videoer på YouTube av amerikanske ungdommer som spiser vaskemiddel. Det høster mye kritikk.

Det hele startet med en «meme» på Twitter som utfordret folk til å spise «Tide Pods». Det amerikanske vaskemiddelet kan ligne på godteri – noe som har ført til at flere har blitt fristet til å sette tennene sine i det.

I løpet av kort tid har utfordringen blitt en viral trend. Den går ut på at man filmer seg selv mens man biter over den fargerike vasketabletten.

Utfordringen minner om «ice bucket challenge» som tok av på sosiale medier for noen år siden. Denne hadde dog som formål å promotere nevrologiske sykdommer, mens «Tide pods»-utfordringen har høstet mye kritikk i og med at det kan være ekstremt farlig å få i seg vaskemiddelet.

«Tide Pods» har en rekke farlige ingredienser som kan føre til blant annet oppkast, diaré, pustproblemer, anfall, koma og potensielt død.

Trenden er hovedsaklig i USA , men den sprer seg også i Storbritannia, skriver The Mirror.

Hard ut mot trenden

Amerikanske myndigheter har sendt ut advarsel om utfordringen.

American Association of Poison Control Center (AAPCC) forteller at det allerede er bekymringsverdig trend i 2018, melder CNN. De første tre ukene i 2018 registrere de 86 tilfeller av ungdommer i alderen 13–19 år som har spist vasketablettene med vilje. Til sammenligning er dette over dobbelt så mange som det totale antallet i 2016.

– Siden vi først ble klar over denne livstruende aktiviteten, så har trenden hvor ungdom spiser vasketabletter med vilje økt i popularitet på tross av gjentakende advarsler, sier Stephen Kaminizki fra den amerikanske giftkontrollen pressemelding.

Produsenten av «Tide Pod», Proctor & Gamble, oppfordrer også ungdommen til å begrense bruken av middelet til vaskemaskinen:

Nå forbyr også YouTube og Facebook den farlige trenden, og sletter alle videoer hvor ungdommer setter seg selv i fare ved å spise i vaskemiddelet.

– YouTubes retningslinjer forbyr innhold som oppfordrer til farlige aktiviteter som har en klar risiko av fysisk skade. Vi jobber fortløpende med å fjerne alle videoer som bryter disse retningslinjene, uttaler videodelingstjenesten.

Flere magasiner som har en ung målgruppe, som for eksempel Dazed & Confused og Highsnobiety , har også kritisert den nye trenden og opplyser ungdommen om følgene av å sette tennene sine i Tide Pods.