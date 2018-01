SPICY: De er blitt sammenlignet med Spice Girls. Nå kan det hende du får se de opptre under vinter-OL i Sør-Korea i februar. Foto: Wong Maye-E / TT / NTB Scanpix

Kim vil sende «Nord-Koreas Spice Girls» til OL

Når OL i Pyeongchang går av stabelen kan Nord-Koreas svar på Spice Girls bli musikalsk innslag.

Nord-Korea og Sør-Korea skal nå møtes til samtaler om hva slags kunsterisk innslag førstnevnte skal sende til OL i Pyeongchang i februar.

Sammen med idrettsutøverne vil landet nemlig også ha med en kunsttropp. Nå spekuleres det i om Nord-Korea vil sende sitt eneste og trolig mest populære jenteband, Moranbong Band. Årsaken til spekulasjonene er delegasjonen de sender, som inkluderer bandleder Hyon Song-wol. Hyon, angivelig en tidligere kjæreste av Nord-Koreas øverste leder, Kim Jong-un, skal representere Nord-Korea sammen med flere statsledere fra landets administrasjon.

Hvis Moranbong band får opptre vil OL-seremonien i så fall bli jentebandets første opptreden utenfor Nord-Korea, melder det sør-koreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Propaganda i høye hæler

Moranbong Band, som vanligvis opptrer i miniskjørt og høye hæler, skal være håndplukket og satt sammen av Kim Jong-un selv. Bandet spiller en miks av pop, rock og fusion, og synger hovedsaklig propaganda-sanger som hyller landets leder. Bandet er blitt sammenlignet med den britiske 90-talls suksessen Spice Girls, en del ulikheter til tross.

En typisk opptreden for Moranbong Band er den de hadde i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang i juli, der jentene opptrådte foran en kjempeskjerm som viste landets nye interkontinentale ballistiske missil i bakgrunnen. Mens missilet ble skutt opp, sang jentene en av sine store hiter: «La andre misunne oss»,

På et møte denne uken skal de to landene skal diskutere blant annet hvilket kunstnerisk bidrag Kim skal sende. Det er første gang på to år Nord-Korea og Sør-Korea møtes i samtaler på et så høyt nivå, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Sør-Korea inviterer til felles OL-innmarsj

Analytikere tror at Nord-Korea vil bruke muligheten sin til å skape et mer positivt inntrykk av landet, og reparere på sitt rykte som en krigshissig nasjon. Nå spekuleres det i hvilke av de patriotiske sangene jentene kommer til å synge: “My Country is the Best!” eller “Let’s Support Our Supreme Commander with Arms.”

Sør-Korea har foreslått at de to landene kan marsjere inn på åpningseremonien sammen, og de ønsker også å delta i mesterskapet med et felles ishockeylag, ifølge Deutsche Welle . Nord-Korea har foreløpig ikke bestemt seg for dette ennå. De to landene har marsjert sammen tidligere, sist ved OL i Athen i 2004 og vinter-OL i Torino i 2006.

Det er ventet at Nord-Korea vil sende mannlige bobslede-utøvere, et kvinnelag i ishockey, og et kunstløplag. Den internasjonale olympiske komité (IOC) må fortsatt godkjenne Nord-Koreas deltagelse fordi landet var for sen til å søke da fristen gikk ut 31.oktober. Avgjørelsen tas på et møte i Sveits 20. januar. Organisasjonen har uttrykt støtte til Kims ønske om å sende en OL-tropp.