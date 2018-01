FØDT I FØRSTE KLASSE: Doktorene Sij Hemal og Susan Shepherd sammen med Toying Ogundipe og den nyfødte babygutten. Foto: Cleveland Clinic

Fødte på fly – navlestrengen ble kuttet med saks og skolisse

Publisert: 20.01.18 12:44

Midt under flyturen mellom Frankrike og New York kjente plutselig en gravid kvinne kraftige rier, og fødselen var i gang.

I desember i fjor skulle Toyin Ogundipe (41) og henne 4 år gamle datter fly fra Frankrike til New York, men i det flyet suste 10.668 meter over Grønland kjente Toyin plutselig sterke rier.

En nødlanding ville tatt to timer, men tilfeldighetene skulle ha det til at i første klasse på samme fly satt de to legene Sij Hemal og Susan Shepherd, en urolog ved en klinikk i Cleveland og en barnelege fra Frankrike.

Måtte ta imot fødselen ombord

De to legene handlet raskt og fikk flyttet kvinnen over til første klasse, der det er mer rom.

– Riene hennes kom med ti minutters mellomrom. Sammen med barnelegen begynte jeg å undersøke henne og passe på at hun hadde det komfortabelt, forteller Hemal i en pressemelding fra Cleveland Clinic.

Før det hadde gått en time kom riene med enda kortere mellomrom.

– Det var da vi skjønte at fødselen måtte skje i luften, sier Hemal.

Selv om Hemal er urolog, hadde han tidligere vært jordmor på syv fødsler under legestudiet. Han hadde imidlertid aldri før vært med på en fødsel ombord et fly.

– Vi er lært opp til å holde hode kaldt og tenke klart i krisesituasjoner. Jeg forsøkte å tenke fremover på hva som kunne gå galt og hvordan vi kunne løse dette.

Brukte skolisse og saks

Etter en drøy halvtime fødte Toyin en liten gutt uten problemer. Med hjelp av en skolisse klarte Hamel å stanse blodtilførselen fra morskaken til navlestrengen og deretter fikk kuttet den av med saks.

Shepherd undersøkte gutten før hun ga babyen til moren.

– Jeg var i trygge hender

Trygt nede på bakken i New York ble den nybakte moren og hennes to barn fraktet videre til Jamaica Hospital Medical Center.

– Jeg følte meg rolig under fødselen. Jeg viste jeg var i trygge hender. Legene gjorde alt de ville ha gjort på sykehuset, forteller Toyin.

Senere samme dag ble mor og barn skrevet ut fra sykehuset og alt står bra til med begge.