Rakhmat Akilovs forsvarer: – Han erkjenner terrorisme

Publisert: 30.01.18 13:11

UTENRIKS 2018-01-30T12:11:27Z

Rakhmat Akilov erkjenner å ha kjørt lastebilen som drepte fem personer i Drottningsgatan i Stockholm i april i fjor.

Tidligere i dag la svensk påtalemyndighet frem tiltalen mot Rakhmat Akilov, mannen som sto bak terrorangrepet i Stockholm 7. april i fjor.

Tirsdag ettermiddag holder Akilovs forsvarer Johan Eriksson pressekonferanse om tiltalen.

– Han erkjenner terrorisme bestående av fem mord. Han sier han kjørte lastebilen, sier Eriksson, og legger til at Akilov tilsto umiddelbart etter angrepet.

Rettsaken mot Akilov starter 13. februar.

Regnet med å dø

Eriksson legger til at Akilov vedgår at han forsøkte å berøve et stort antall mennesker livet.

– Han regnet med at han skulle dø, men om han ville dø, får han svare på selv, sier forsvareren på pressekonferansen.

Motivet hans er å stoppe Sveriges bidrag til koalisjonen mot IS, opplyser Eriksson.

– Han motsetter seg heller ikke utvisningen hvis retten kommer frem til at det er forutsetninger for det.

Hatt lite kontakt

Ifølge tiltalen filmet Akilov seg selv med mobiltelefonen sin kort tid før angrepet. I videoen sverget han troskap til IS og sa at «det er tid før å drepe».

Akilov har ifølge Eriksson ikke hatt kontakt med andre personer enn etterforskere og advokater under tiden han har vært fengslet.

Det går frem av tiltalen at terroristen planla angrepet i flere måneder.

Vil ikke dømmes til livstid

Svensk påtalemyndighet ba om livstid for Akilov, ifølge tiltalen, som ble lagt frem tirsdag.

– Målet mitt er at han aldri mer skal kunne bevege seg fritt i vårt samfunn, sa påtaleansvarlig Hans Ihrman på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Akilov vil ikke dømmes til livstid i fengsel, sier Eriksson.