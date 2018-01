PORNOSKANDALE: Det hvite hus knyttes nå til ulovlig deling av intime bilder. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

VG avslører: Deling av hevnporno knyttes til Det hvite hus

Publisert: 11.01.18 13:01 Oppdatert: 11.01.18 13:35

Gjennom maskiner tilknyttet den amerikanske marinen, Senatet og Det hvite hus har brukere av et nettforum delt ulovlige bilder.

Det kan VG avsløre i samarbeid med det amerikanske nettstedet Daily Beast .

Basert på IP-adresser VG har hentet ut, har nettstedet identifisert maskiner som er tilknyttet flere amerikanske statsinstitusjoner. Kartleggingen viser at brukerne av disse maskinene har deltatt aktivt på et nettforum der medlemmene driver ulovlig deling av pornografiske bilder.

Nettstedet er i utgangspunktet anonymt, men brukere blir tilegnet en identifikator. En kilde viste VG at denne identifikatoren kunne dekodes, slik at IP-adresse ble avdekket. VGs sikkerhetsanalytiker utviklet en skreddersydd metode for denne dekodingen, som var hurtig nok til å dekode alle identifikatorer på hele nettstedet. Denne metoden ligger til grunn for opplysningene som nå blir publisert gjennom The Daily Beast.

Sporet adresser

Sporingen av IP-adressene har blant annet ledet til en bruker som har benyttet en maskin på president Donald Trumps «Executive office». Ifølge Daily Beast omfatter dette blant annet Det nasjonale sikkerhetsrådet og presidentens eget kontor. Det har ikke lykkes nettstedet å gjøre noen nærmere lokalisering av maskinene, men sporene viser at det trolig dreier seg om budsjettkontoret eller administrasjonskontoret.

Pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus har ikke besvart nettstedets henvendelser.

Se video av Karoline som ble utsatt for hevnporno av ekskjæresten.

Også IP-adresser hos Det nasjonale sikkerhetsrådet, Energidepartementet og andre regjeringsorganer knyttes til den omfattende bildedelingen som nå rulles opp. Avsløringen kommer samtidig som flere senatorer har tatt til orde for strengere lovgivning på dette området.

Marine-skandale

Den amerikanske marinen ble i fjor rammet av en lignende skandale, der det ble avslørt at medarbeidere hadde delt intime bilder og videoer på en lukket Facebook-gruppe. Nå viser de nye dataene VG har hentet ut at det har blitt delt bilder fra marinens maskiner så sent som i fjor høst.

«Mye mer der det kommer fra», skriver en av forumets brukere under et bilde av en toppløs kvinne. Maskinen er koblet til en IP-adresse som tilhører marinen. En annen etterspør bilder av navngitte kvinner som tjenestegjør i marinens avdelinger.

En talsmann for marinen understreker at det er strenge krav til dem som har tilgang til organisasjonenes datasystemer.

– Vi krever en høy etisk standard hos alle våre ansatte, både militære og sivile. Alle som bryter med våre verdier blir holdt ansvarlige, sier talsmannen til Daily Beast.

Daily Beast understreker i sin artikkel at maskinene kan være hacket av uvedkommende som har rutet sin trafikk gjennom myndighetenes maskiner, men viser til at verken Senatet eller presidentens kontor står på listen over maskiner som tidligere har blitt kompromittert.