I VERDENSROMMET: En kunstner har laget dette bildet av « Oumuamua» og bildet er publisert av European Southern Observatory i november 2017. Foto: M. KORNMESSER / European Southern Observatory

Forskere med teori: Mystisk objekt kan være fremmed romfartøy

UTENRIKS 2018-11-06T09:27:47Z

Harvard-forskere tror at «Oumuamua», det mystiske romobjektet som ble observert i 2017, kan være sendt av en utenomjordisk sivilisasjon.

Publisert: 06.11.18 10:27 Oppdatert: 06.11.18 10:58

Det er NBC som skriver dette på sine nettsider.

Med sin høye fart og uvanlige bane, har forskere lurt på hva det mystiske objektet som har gikk i vårt solsystem i 2017 har vært, skriver CNN .

Tror på fartøy-forklaring

Nå er det forskere på det prestisjefulle universitetet Harvard i Boston i USA som har åpnet for at «Oumuamua» et er utenomjordisk romfartøy. Det skriver de i «The Astrophysical Journal Letters», som kommer ut 12. november.

– Oumuamua kan være en fullt operasjonell sonde sendt med intensjon til jorden av en utenomjordisk sivilisasjon, skriver de i forskningsartikkelen, ifølge CNN.

Avi Loeb, en av forfatterne i saken og formann i Harvards astronomiavdeling, mener likevel det er umulig å vite hva som er hensikten bak «Oumaumua» uten å ha mer bakgrunnsinformasjon og data.

Mer dagligdags forklaring

Loeb og hans medforsker Shmuel Bialy innrømmer også at scenarioet deres er «eksotisk», som NBC skriver.

Og det er ikke alle som er overbevist over at det er en UFO. Coryn Bailer-Jones er astronom hos Max Planck-instituttet for astronomi i Heidelberg, Tyskland, og han mener vi må stille kritiske spørsmål når slike hendelser dukker opp.

– I vitenskapens verden må vi spørre oss selv «hvor er bevisene», ikke «hvor er det mangelen på bevis sånn at jeg kan få det til å passe med min hypotese».

– Man bør ikke akseptere blindt en slik hypotese som denne når det er en mer dagligdags forklaring – at det er en komet eller asteroide langt unna, sier Seth Shostak ved SETI Institute i California.

Det vil ikke Loeb høre på, som siterer Sherlock Holmes:

– Når du har utelukket det umulige, må det du sitter igjen med, uansett hvor usannsynlig det er, være sannheten.